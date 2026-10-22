Hàng loạt mẫu robot có khả năng thay thế công nhân lắp ráp xuất hiện tại TAITRONICS 2026

Khách tham quan Triển lãm TAITRONICS & AIoT Taiwan 2026 - Ảnh: Bạch Dương.

480 gian hàng công nghệ đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ quy tụ tại Triển lãm TAITRONICS & AIoT Taiwan 2026. Sự kiện do Hội đồng Phát triển Ngoại thương Đài Loan (TAITRA) và Hiệp hội Các nhà sản xuất Điện và Điện tử Đài Loan (TEEMA) đồng tổ chức, diễn ra từ ngày 20 - 22/10 tại Đài Bắc, Đài Loan.

Một số gian hàng tại TAITRONICS & AIoT Taiwan 2026 - Ảnh: Bạch Dương.

Từ máy gắn linh kiện có độ chính xác cao, cánh tay robot tự động siết vít đến kính thông minh hỗ trợ bảo trì nhà máy, các sản phẩm được giới thiệu tại triển lãm cho thấy AI và tự động hóa đang từng bước thay đổi cách thức vận hành của ngành công nghiệp điện tử.

Một robot gắn linh kiện tại Triển lãm TAITRONICS & AIoT Taiwan 2026 - Ảnh: Bạch Dương.

Đầu máy gắn linh kiện của nguyên mẫu cánh tay robot của công ty KAIHUI - Ảnh: Bạch Dương.

Tham gia triển lãm, có vô số nguyên mẫu robot từ nhiều thương hiệu, trong đó có sản phẩm cánh tay robot lắp ráp linh kiện của công ty TNHH công nghệ tự động hóa KAIHUI (Trung Quốc).

Đại diện công ty cho hay khác với công nhân cần lần lượt siết từng con vít, cánh tay robot có thể thực hiện siết với một hoặc nhiều vít cùng lúc. Nếu bố trí song song, robot của công ty này có khả năng siết tối đa 10 vít trong khoảng 2 giây. Trong khi đó, một công nhân chỉ có thể xử lý từng vít một.

"Chưa kể, mỗi thao tác lắp ráp đều phải đáp ứng những yêu cầu về vị trí, lực siết và tính đồng đều. Trước hết là chất lượng, sau đó là độ chính xác. Có những công việc con người khó thực hiện với độ chính xác như yêu cầu, nhưng robot có thể làm được”, vị này nói.

Do đó, ông cho rằng ngành điện tử rồi sẽ dần giảm phụ thuộc vào con người. “Đây là xu hướng công nghệ; người lao động sẽ cần nâng cao kỹ năng để đảm nhận những công việc khác. Những công việc lặp đi lặp lại, đòi hỏi chất lượng và độ chính xác cao, có thể được robot thực hiện tốt hơn”, vị này khẳng định.

Một cánh tay robot của công ty này hiện có giá khoảng 70.000–80.000 USD. Chi phí thu hồi vốn sẽ phụ thuộc vào từng quốc gia. Vị này tính toán chẳng hạn, nếu ở Việt Nam, mức lương của một công nhân vận hành có thể khoảng 300–400 USD/tháng, nên thời gian thu hồi vốn sẽ khoảng 4–5 năm.

Trong khi đó, tại những thị trường có chi phí lao động cao hơn, bài toán đầu tư có thể thuận lợi hơn.

Chẳng hạn tại Thượng Hải, chi phí lao động có thể vào khoảng 500–600 USD/tháng, nên thời gian hoàn vốn có thể rút xuống còn hai năm, thậm chí một năm trong một số trường hợp.

Máy gắn linh kiện của Hongshida - Ảnh: Bạch Dương.

Một trong những thiết bị cũng thu hút nhiều sự chú ý tại triển lãm là máy gắn linh kiện của Hongshida (Trung Quốc), có khả năng xử lý nhiều loại vật liệu đầu vào khác nhau. Theo đại diện doanh nghiệp, độ chính xác cao nhất của máy đạt 0,035 micromet.

Thiết bị được trang bị 4 camera để kiểm tra sản phẩm trong quá trình gắp và đặt linh kiện. Sau khi hoàn tất thao tác gắn, hệ thống thị giác tiếp tục kiểm tra vị trí dán nhằm phát hiện sai lệch. Việc kiểm tra được thực hiện xuyên suốt các công đoạn, qua đó giúp doanh nghiệp kiểm soát chất lượng sản phẩm ngay trong quá trình sản xuất.

Ngoài ra, máy còn tích hợp hệ thống quản lý quyền truy cập, sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt và vân tay để xác thực, phân quyền cho người vận hành.

Đại diện Hongshida cho biết doanh nghiệp hiện chiếm hơn 75% thị phần tại Trung Quốc. Sản phẩm này cho thấy xu hướng tích hợp nhiều chức năng vào một hệ thống tự động hóa, từ thao tác lắp ráp đến kiểm tra chất lượng và quản lý người sử dụng.

Kính thông minh công nghiệp của Jorjin - Ảnh: Bạch Dương.

Không chỉ thay thế thao tác cơ học, công nghệ AI còn được đưa vào các công việc kiểm tra, bảo trì và sửa chữa tại nhà máy. Kính thông minh công nghiệp của Jorjin (Đài Loan) là một ví dụ.

Thiết bị được thiết kế để hỗ trợ người lao động trong quá trình kiểm tra cơ sở vật chất, bảo trì và xử lý sự cố. Thông qua nền tảng tích hợp AI, người dùng có thể nhận hướng dẫn từng bước theo quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP).

Khi gặp vấn đề, người lao động có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho hệ thống AI để được hướng dẫn cách xử lý. Nếu vẫn còn nội dung chưa rõ, họ có thể kết nối từ xa với chuyên gia bên ngoài để nhận hỗ trợ.

Theo đại diện doanh nghiệp, giải pháp này giúp đưa hướng dẫn kỹ thuật đến trực tiếp người thực hiện công việc, đồng thời tạo điều kiện để chuyên gia hỗ trợ từ xa mà không nhất thiết phải có mặt tại nhà máy.

Robot dịch vụ của Yunqun Computer - Ảnh: Bạch Dương.

Dựng gian hàng ở vị trí đắc địa, ngay tại cổng ra vào, khách tham quan khi vào triển lãm ít nhiều sẽ chú ý đến nguyên mẫu robot giao đồ ăn đến từ Công ty Yunqun Computer (Đài Loan).

Đại diện doanh nghiệp này cho biết công ty tự phát triển toàn bộ robot từ khâu thiết kế, lắp ráp cho đến liên tục phát triển các chức năng.

Vị này cho hay tình trạng thiếu hụt lao động trong ngành dịch vụ ăn uống tại Đài Loan đang thúc đẩy nhiều cơ sở tìm kiếm giải pháp tự động hóa: “Chúng tôi nhận thấy ngành dịch vụ ăn uống tại Đài Loan đang thiếu hụt lao động nghiêm trọng. Ngày càng nhiều chủ cơ sở muốn ứng dụng robot tại nơi làm việc để giảm bớt khó khăn về nhân lực”.

Tuy nhiên, để robot có thể hoạt động hiệu quả trong môi trường thực tế, doanh nghiệp vẫn phải liên tục cải tiến thuật toán và cập nhật phần cứng.

Đại diện Yunqun Computer cho rằng AI vật lý (Physical AI) sẽ đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn phát triển tiếp theo, khi các hệ thống AI không chỉ xử lý thông tin mà còn có khả năng tương tác và thực hiện nhiệm vụ trong thế giới thực.

Bảng mạch của Gracebillion - Ảnh: Bạch Dương.

Bên cạnh các sản phẩm đầu cuối, TAITRONICS năm nay cũng chứng kiến nhiều doanh nghiệp cung cấp giải pháp phần mềm hay linh kiện điện tử, chẳng hạn như công ty cung cấp bảng mạch Gracebillion (Đài Loan).

Khi được hỏi về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường bán dẫn có nhiều biến động, đại diện Gracebillion cho hay doanh thu công ty thời gian qua đã tăng trưởng tích cực, dù không chia sẻ con số cụ thể.

Ông cho rằng xu hướng chung trong lĩnh vực chip là tình trạng thiếu hụt nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn, do nhu cầu mạnh mẽ và bền vững đối với AI. Tại các nhà máy sản xuất chip ở Đài Loan, thời gian chờ đợi để nhận hàng liên tục bị kéo dài, trong khi giá cả cũng đang trên đà tăng.

Trong tình hình hiện nay, vị này cho biết công ty của ông cũng cố gắng giữ giá cả ổn định, tuy nhiên vẫn sẽ xem xét thay đổi giá ở từng trường hợp cụ thể.

Một số sản phẩm/dịch vụ khác được giới thiệu tại TAITRONICS & AIoT Taiwan 2026 - Ảnh: Bạch Dương.