Hàng loạt lãnh đạo VIB vừa nhận thêm 2,27 triệu cổ phiếu

Theo các báo cáo kết quả giao dịch được Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB, HOSE: VIB) công bố ngày 17/9/2026, hàng loạt lãnh đạo và người phụ trách tại ngân hàng vừa hoàn tất nhận thêm cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, với tổng số lượng hơn 2,27 triệu cổ phiếu.

Hàng loạt lãnh đạo và người phụ trách tại VIB vừa hoàn tất nhận thêm cổ phiếu (Ảnh: VIB)

Các giao dịch được thực hiện vào ngày 11/9/2026. Phần lớn số cổ phiếu được phân phối theo thông báo giao dịch trước đó, đồng thời một phần được phân phối bổ sung theo nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó Tổng giám đốc VIB, đã nhận 1,5 triệu cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sở hữu lên 2,565 triệu đơn vị. Giá trị số cổ phiếu nhận thêm tính theo mệnh giá là 15 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Mộng Tường, Phó Tổng giám đốc, nhận 590.000 cổ phiếu. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu bà sở hữu tăng từ 460.083 cổ phiếu lên 1,05 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,028% vốn theo báo cáo.

Trong khi đó, ông Ân Thanh Sơn, Phó Tổng giám đốc, nhận 80.906 cổ phiếu. Sau giao dịch, số cổ phiếu sở hữu tăng lên 5,514 triệu đơn vị. Giá trị số cổ phiếu nhận thêm tính theo mệnh giá đạt hơn 809 triệu đồng.

Tổng giám đốc Hàn Ngọc Vũ cũng nhận thêm 34.586 cổ phiếu, nâng lượng cổ phiếu sở hữu lên 7,367 triệu đơn vị. Theo báo cáo, giá trị số cổ phiếu giao dịch tính theo mệnh giá là 336 triệu đồng.

Ngoài nhóm lãnh đạo cấp cao, bà Phạm Thị Minh Huệ, Kế toán trưởng VIB, nhận 41.997 cổ phiếu. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu bà nắm giữ tăng lên 700.950 đơn vị, tương ứng tỷ lệ 0,019%.

Ông Trần Hữu Thuận, Phó Tổng giám đốc, nhận 15.002 cổ phiếu và nâng số cổ phiếu sở hữu lên 34.084 đơn vị. Báo cáo cho biết số cổ phiếu này bao gồm 14.575 cổ phiếu theo thông báo giao dịch trước đó và 427 cổ phiếu được phân phối bổ sung.

Ông Nguyễn Minh Huệ, người được ủy quyền công bố thông tin của VIB, nhận thêm 9.611 cổ phiếu. Sau giao dịch, số cổ phiếu ông sở hữu tăng lên 224.525 đơn vị.

Tính trong 7 trường hợp mà các báo cáo đã công bố, lượng cổ phiếu VIB được nhận thêm lên tới hơn 2,27 triệu cổ phiếu. Trong đó, riêng ông Nguyễn Xuân Dũng chiếm khoảng 66% tổng số cổ phiếu được nhận thêm.

Các giao dịch trên đều được thực hiện dưới hình thức nhận cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, thay vì giao dịch mua bán cổ phiếu thông thường trên thị trường. Do đó, giá trị được công bố trong báo cáo là giá trị tính theo mệnh giá cổ phiếu.