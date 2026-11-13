Hàng loạt lãnh đạo Kosy (KOS) bị bán giải chấp hơn 45 triệu cổ phiếu, doanh thu doanh nghiệp lao dốc mạnh

Áp lực bán giải chấp hơn 45 triệu cổ phiếu từ nhóm cổ đông nội bộ

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố hàng loạt báo cáo thay đổi sở hữu liên quan đến các cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Kosy (mã chứng khoán: KOS). Thống kê chi tiết từ ngày 27/10 đến ngày 10/11 cho thấy có tới 7 cá nhân và tổ chức liên quan đến ban lãnh đạo doanh nghiệp bị các công ty chứng khoán bán giải chấp tổng cộng hơn 45,33 triệu cổ phiếu. Nhóm cổ đông bị ép bán bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Việt Cường, Công ty Cổ phần Đầu tư Leo Regulus, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Kosy, Công ty Cổ phần Đầu tư Mavico, cùng các cá nhân Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Phương Thảo.

Chịu áp lực nặng nề nhất trong đợt thanh lý tài sản này là Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Việt Cường. Vị lãnh đạo cao nhất của Kosy đã bị bán giải chấp tổng cộng hơn 13,03 triệu cổ phiếu thông qua hai đợt giao dịch từ ngày 28/10 đến 02/11 và từ ngày 03/11 đến 06/11. Dù bị bán lượng lớn cổ phần, ông Cường hiện vẫn nắm giữ 58.604.154 cổ phiếu, duy trì vị thế cổ đông lớn nhất với tỷ lệ 27,07% vốn điều lệ. Cùng chung tình cảnh, tổ chức liên quan là Công ty Cổ phần Đầu tư Leo Regulus cũng bị bán giải chấp hơn 14,12 triệu cổ phiếu. Việc hao hụt khối lượng lớn này khiến tỷ lệ sở hữu của Leo Regulus giảm sâu từ 10,17% xuống mức 3,65%, chính thức đánh mất tư cách cổ đông lớn của Kosy kể từ ngày 04/11.

Một pháp nhân khác là Công ty Cổ phần Đầu tư Mavico, tổ chức có liên quan đến Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính Phạm Thị Thắng, cũng bị bán giải chấp một triệu cổ phiếu KOS bằng phương thức khớp lệnh trên sàn. Giao dịch này kéo lượng sở hữu của Mavico từ 6,68 triệu đơn vị xuống còn 5,68 triệu đơn vị, tương ứng 2,62% vốn điều lệ. Nếu tính gộp cả 78.000 cổ phiếu do cá nhân bà Phạm Thị Thắng đứng tên, tổng lượng cổ phiếu nhóm này nắm giữ còn khoảng 5,76 triệu đơn vị. Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Kosy cũng bị bán giải chấp 5,72 triệu cổ phiếu, đưa tỷ lệ sở hữu lùi về mức 0,36% vốn điều lệ.

Doanh thu quý 3 sụt giảm mạnh và biến động thị giá trên sàn chứng khoán

Khủng hoảng cơ cấu sở hữu thượng tầng xuất hiện vào thời điểm hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty Cổ phần Kosy đang ghi nhận sự đi lùi rõ rệt. Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2026 cho thấy doanh nghiệp chỉ mang về 72,81 tỷ đồng doanh thu thuần, ghi nhận mức giảm rất sâu 76,3% so với cùng kỳ năm trước. Sự co hẹp về dòng tiền doanh thu trực tiếp kéo lợi nhuận sau thuế của công ty đi xuống, chỉ đạt 3,48 tỷ đồng, giảm 51,4% so với thành tích đạt được của quý 3 năm ngoái.

Nếu xét trên bức tranh rộng hơn, kết quả kinh doanh lũy kế chín tháng đầu năm 2026 mang đến một vài số liệu tích cực đan xen. Tổng doanh thu thuần của doanh nghiệp trong ba quý đầu năm đạt 728,78 tỷ đồng, tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm 18,7% so với cùng kỳ. Dù doanh thu đi lùi, lợi nhuận sau thuế lũy kế chín tháng lại vươn lên mức 26,16 tỷ đồng, tăng 22,8% so với mức 21,29 tỷ đồng cùng kỳ năm trước nhờ việc tiết giảm các chi phí trong kỳ kế toán.

Trên thị trường chứng khoán, biến động giao dịch của mã KOS đang thu hút sự chú ý lớn từ giới đầu tư sau chuỗi ngày lao dốc không phanh vì áp lực giải chấp. Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/11, cổ phiếu KOS đã ghi nhận nhịp phục hồi kỹ thuật khá tích cực khi tăng 6,18%, đóng cửa tại mức 3.610 đồng mỗi cổ phiếu. Dù xuất hiện dòng tiền bắt đáy giúp thị giá ngắt mạch giảm sàn kéo dài, mức giá hiện tại của cổ phiếu Kosy vẫn đang nằm sâu ở vùng đáy so với thời điểm trước khi đợt bán tháo lan rộng.