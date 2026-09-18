Hàng loạt ki-ốt ở chợ Kim Sơn bốc cháy

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 8h ngày 18/9 tại một số ki-ốt kinh doanh vải, quần áo bên trong chợ Kim Sơn. Lửa bùng lên mạnh, tạo cột khói đen lớn, có thể quan sát từ xa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cùng các đơn vị chức năng đã khẩn trương huy động trên 100 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy; triển khai phương án khoanh vùng, khống chế, không để đám cháy lan rộng.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Mạo Khê cho biết, khu vực xảy ra cháy là các ki-ốt kinh doanh vải, diện tích bị ảnh hưởng khoảng 400m².

Do bên trong có nhiều vật liệu dễ bắt lửa, công tác chữa cháy được tập trung triển khai nhằm ngăn ngọn lửa lan sang những khu vực khác trong chợ.

Hiện trường vụ cháy tại chợ Kim Sơn, phường Mạo Khê, TP Quảng Ninh sáng 18/9

Sau khoảng 40 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Các lực lượng chức năng đã kịp thời triển khai các biện pháp nhằm hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân.

Lực lượng chức năng triển khai chữa cháy, ngăn lửa lan rộng tại chợ Kim Sơn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, thống kê, làm rõ.