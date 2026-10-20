Hàng loạt khu tái định cư đường sắt tốc độ cao ở Huế sẵn sàng bàn giao cho người dân

Theo ghi nhận của PV, dự án hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ phục vụ di dời, tái định cư cho siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam cơ bản đã hoàn thành.

Video: Hàng loạt khu tái định cư đường sắt tốc độ cao ở Huế sẵn sàng bàn giao mặt bằng.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các khu tái định cư như: San nền, đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước, bãi đỗ xe, hệ thống cấp nước sinh hoạt và cây xanh cảnh quan đều được hoàn thiện đúng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Theo Sở Xây dựng TP Huế, để bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, thành phố đã khởi công và đang tích cực triển khai 33 dự án, với hệ thống hạ tầng được quy hoạch đồng bộ, tổng kinh phí đầu tư khoảng 1.807 tỷ đồng.

Trong đó, thành phố xây dựng mới 22 khu tái định cư (tổng diện tích hơn 86ha), 6 khu nghĩa trang tập trung tổng diện tích hơn 19ha, 4 trường học diện tích khoảng 5,7ha và 1 khu chợ kết hợp tái định cư diện tích 2,14ha.

Ông Trần Viết Tú, Phó giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương cho biết, đơn vị làm chủ đầu tư 8 dự án hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư và nghĩa trang khu vực phía Nam TP Huế với tổng mức đầu tư hơn 362 tỷ đồng.

Sau thời gian thi công tích cực, đơn vị đã hoàn thành 4 khu tái định cư và 2 khu nghĩa trang, đồng thời bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý để đưa vào phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Còn lại khu tái định cư tại xã Phú Lộc dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 10/2026, trong khi dự án khu chợ thôn phường 5 kết hợp tái định cư dự kiến sẽ cán đích vào tháng 12/2026.

Về tình hình thực hiện nguồn vốn, lũy kế giải ngân cho các khu tái định cư do Ban Nam Sông Hương quản lý tính đến nay đã đạt hơn 268 tỷ đồng trên tổng số 289 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 92,8%). Phần vốn còn lại gần 8% dự kiến sẽ tiếp tục được giải ngân hoàn tất trong năm 2026.

Trong khi đó, ông Hồ Hữu Phú, quyền Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương thông tin, đơn vị đã khởi công 14 dự án với tổng kinh phí đầu tư hơn 466 tỷ đồng. Trong đó, có 11 khu tái định cư rộng 31,45ha và 3 khu nghĩa trang rộng 10,70ha.

Đến thời điểm hiện tại, nhà thầu đã thi công hoàn thành 3 khu tái định cư và một khu nghĩa trang nhân dân Phong Hiền. Hầu hết các công trình còn lại do đơn vị quản lý đã đạt khối lượng thực hiện từ 60 - 80% và dự kiến hoàn thành toàn bộ vào cuối năm 2026.

Đại diện các chủ đầu tư khẳng định, các công trình hoàn thành đều tuân thủ nghiêm ngặt quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và quy định nghiệm thu kỹ thuật chuyên ngành hiện hành. Việc tổ chức thi công được thực hiện đúng thiết kế thẩm định, lập đầy đủ hồ sơ hoàn công và nghiệm thu theo đúng quy định pháp luật.

Việc hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và chất lượng không chỉ bảo đảm sự sẵn sàng đưa công trình vào vận hành, đáp ứng nhu cầu an cư của các hộ dân chịu ảnh hưởng bởi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, mà còn đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển đô thị bền vững tại TP Huế.

Dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam đoạn qua TP Huế dài hơn 95km, đi qua 12 xã, phường. Trên tuyến dự kiến có ga hành khách Phú Mỹ (phường Phú Thượng) với diện tích khoảng 367ha và ga tiềm năng Chân Mây (xã Chân Mây - Lăng Cô). Toàn dự án ảnh hưởng đến 9.278 hộ dân, trong đó có 1.368 hộ cần bố trí tái định cư và khoảng 7.418 mồ mả phải di dời. Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng ước khoảng 6.302 tỷ đồng, gồm 4.495 tỷ đồng cho bồi thường, hỗ trợ và 1.807 tỷ đồng cho xây dựng hạ tầng tái định cư, nghĩa trang, chợ và trường học.