Hàng loạt khinh hạm MEKO A-200 DEU được đặt hàng bất chấp vụ kiện hàng tỷ USD

Hải quân Đức cho biết, lực lượng này đã đồng ý đặt mua các tàu hộ vệ (phân loại khinh hạm) thuộc lớp MEKO A-200 DEU (F128) để tham gia vào hoạt động tác chiến chống tàu ngầm thay cho Dự án F126 bị hủy bỏ.

Theo thông báo, bất chấp những thách thức và phản đối pháp lý, Đức sẽ mua thêm 4 chiếc MEKO A-200 DEU theo hình thức đặt hàng riêng. Bộ Quốc phòng nước này tiết lộ, kinh phí dành cho mua sắm đã được Ủy ban Ngân sách Quốc hội Đức phê duyệt.

Hợp đồng mới nâng tổng số tàu thuộc lớp đã được đặt hàng cho Hải quân Đức lên 8 chiếc, đúng như kế hoạch ban đầu. Ngành công nghiệp đóng tàu cam kết sẽ bàn giao chiếc khinh hạm F128 đầu tiên vào năm 2029.

Khinh hạm MEKO A-200 DEU được tạo ra nhằm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của Đức đối với NATO, bao gồm cả trong tác chiến chống tàu ngầm, lớp tàu hộ vệ tàng hình tiên tiến này theo nhận xét hoàn toàn đáp ứng các nhiệm vụ được giao.

Câu chuyện về tiền thân của lớp MEKO A-200 DEU đó là chiếc F126 do Công ty Damen của Hà Lan chế tạo cũng được đề cập, thất bại của dự án là điều cần rút kinh nghiệm để tránh vấp phải trong tương lai.

Bộ Quốc phòng Đức nhấn mạnh đã phát hiện ra những vi phạm trong quá trình thực hiện dự án, vì vậy sau khi tiến hành đánh giá toàn diện, chính phủ đã quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà thầu.

Các chi tiết về vụ kiện của Damen chống lại Berlin liên quan đến việc hủy bỏ hợp đồng đóng khinh hạm F126 trị giá hàng tỷ USD chỉ mới được công bố gần đây. Nhưng hiện tại, Quốc hội Đức đã phê duyệt toàn bộ kế hoạch đóng tàu từ một công ty khác.

Ủy ban Ngân sách Quốc hội Đức đã phê duyệt việc đóng mới 4 chiếc khinh hạm tàng hình tiên tiến MEKO A-200 DEU (F128) đầu tiên vào tháng 7/2026.

Tại thời điểm đó, có một lựa chọn cho việc đóng thêm 4 chiếc nữa, nhưng không được phê duyệt ngay do rủi ro gia tăng, và cũng có thể các tàu sau sẽ được chế tạo với sự tham gia không chỉ của TKMS, mà còn các công ty khác đã tham gia vào Dự án F126.

Những công cụ bổ sung để kiểm soát việc thực hiện dự án, chẳng hạn như báo cáo định kỳ và phê duyệt mọi thay đổi với Ủy ban Ngân sách Quốc hội Đức cũng đã được triển khai. Bằng cách này, rõ ràng Berlin muốn tránh lặp lại thất bại của chương trình F126.

Thông tin từ các nguồn mở cho hay, khinh hạm lớp MEKO A-200 DEU sẽ có lượng giãn nước đầy tải lên tới 4.000 tấn, nhưng cấu hình chính xác vẫn chưa được biết.

Hiện tại mới có một thỏa thuận được ký kết với Công ty Saab của Thụy Điển liên quan đến việc cung cấp radar và một số thiết bị khác. Cấu hình vũ khí cụ thể của con tàu vẫn trong vòng bí mật.