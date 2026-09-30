Hàng loạt hành khách đi cáp treo bị mắc kẹt giữa không trung vì trận mưa đá

Tài khoản @ShioshíYūhi đã ghi lại được khoảnh khắc “dở khóc - dở cười” xảy ra vào ngày 25/9 (giờ địa phương) vừa qua ở Ulanqab (Ô Lan Sát Bố), một địa cấp thị thuộc miền trung nam Khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc.

Trong video, gió lốc và mưa đá đập mạnh vào cửa sổ của cabin cáp treo trong một cơn mưa bão dữ dội bất ngờ kèm theo mưa đá cục bộ. Một màu xanh lam đậm bao phủ thung lũng tạo ra một ảo ảnh quang học kỳ lạ, khiến các cabin cáp treo trông như đang di chuyển dưới nước. Mây đen và lượng mưa lớn càng làm giảm tầm nhìn trên toàn cảnh núi non.

Theo báo cáo từ ban quản lý khu danh lam thắng cảnh sau đó cho biết, tuyến cáp treo vẫn an toàn và không xảy ra tai nạn nào. Nhân viên giải thích rằng hệ thống đã tạm dừng trong thời gian ngắn để đánh giá điều kiện thời tiết trước khi khởi động lại để hành khách có thể được đưa xuống núi một cách an toàn.