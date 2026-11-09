Hàng loạt hãng xe 'bắt trend' tựa game bom tấn GTA 6

Sau 13 năm chờ đợi, cộng đồng game thủ toàn cầu sắp được khám phá thế giới mới trong GTA VI (GTA 6), phần tiếp theo của loạt trò chơi đình đám Grand Theft Auto. Không đơn thuần là một siêu phẩm giải trí, GTA đã trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng có sức ảnh hưởng trên toàn thế giới.

Hướng đến thời điểm GTA 6 ra mắt vào tháng 11/2026, nhiều thương hiệu xe đã đăng tải những hình ảnh tri ân tựa game đình đám này, tái hiện phong cách retro đặc trưng của Vice City - thành phố hư cấu được xây dựng dựa trên hình mẫu Miami (bang Florida, Mỹ).

Lamborghini đăng tải hình ảnh siêu xe Revuelto cùng tông màu pastel tím hồng rực rỡ, nổi bật với đường chân trời Vice City/Miami với các cao ốc và hàng dừa biểu tượng.

Dòng chú thích "Ready to take your game to the next level?" (Bạn đã sẵn sàng nâng tầm trải nghiệm lên đẳng cấp mới chưa?) vừa miêu tả mẫu siêu xe này, vừa tinh tế nhắc đến tựa game đình đám chuẩn bị ra mắt.

Trong khi đó, Mercedes-Benz USA lại sử dụng hình ảnh mẫu xe thuần điện Mercedes-AMG GT 63 4-Door Coupé cùng dòng chú thích "Mission Passed. Respect +63" (Hoàn thành nhiệm vụ. Uy tín +63).

Tuy gợi nhớ đến dòng chữ quen thuộc khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ trong GTA, bài đăng này nhận được nhiều ý kiến trái chiều khi mẫu EV này "bị chê" không xứng tầm với các dòng sản phẩm AMG khác, vốn được trang bị động cơ V8 thay vì động cơ điện.

BMW cũng nhanh chóng "bắt trend" với hình ảnh mẫu xe thể thao biểu tượng BMW M3 E30 mui trần. Đặc biệt hơn, phiên bản hư cấu của chiếc xe này cũng đã xuất hiện trong đoạn chơi thử mở rộng của GTA 6 được đăng tải vào tháng 8/2026.

Toyota cũng mang đến không khí cổ điển với các mẫu xe làm nên tên tuổi của thương hiệu trong quá khứ như Toyota Supra Mk4 hay Toyota Land Cruiser Series 70.

Hyundai đăng tải hình ảnh mẫu SUV Santa Fe với phong cách của GTA 6. Tuy nhiên, chưa rõ mẫu xe này có được tái hiện dưới một phiên bản hư cấu trong tựa game này hay không.

Suzuki Colombia tri ân tựa game này với hình ảnh siêu môtô Suzuki GSX-R1000R 40th Anniversary. Đặc biệt hơn, phiên bản game của mẫu superbike này cũng được xác nhận khi từng được Rockstar Games đăng tải cùng nữ chính Lucia Caminos.

Yamaha Đức cũng "góp vui" bằng hình ảnh chiếc Yamaha R7 được trang trí phong cách retro. Trong khi đó, Yamaha Pháp lại quảng bá mẫu scooter Yamaha TMax. Với thế giới mở rộng lớn, có thể những mẫu xe này cũng sẽ được Rockstar Games đem vào GTA 6.

Tuy không phải là một thương hiệu xe, nhà mạng T-Mobile cũng mang đến những hình ảnh đậm chất Vice City qua bài quảng bá các dịch vụ di động, bao gồm mẫu Mercedes-Benz Sprinter và Ford Explorer EV.