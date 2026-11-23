Trong vụ việc mới nhất, theo báo cáo được tờ Financial Times đăng tải ngày 22/11, các cảng biển trọng yếu và doanh nghiệp vận tải hàng hải của Mỹ đang đối mặt với làn sóng tấn công mạng gia tăng đột biến, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như nguồn xuất khẩu năng lượng của Washington.

Trước áp lực an ninh mạng gia tăng đối với các cơ sở hạ tầng trọng yếu, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) và Bộ An ninh Nội địa (DHS) vừa công bố thành lập một trung tâm chuyên trách mới về phòng chống tội phạm mạng. Trung tâm này sẽ kết nối hơn 30 cơ quan liên bang với hàng trăm đối tác cấp bang, địa phương và khu vực tư nhân nhằm chia sẻ dữ liệu cảnh báo sớm, truy vết mạng lưới tin tặc và hỗ trợ kỹ thuật khẩn cấp cho các đơn vị bị tấn công.

Trong hơn một tuần qua, nước Mỹ liên tiếp hứng chịu chuỗi sự cố kỹ thuật nghiêm trọng trên diện rộng. Mọi việc khởi phát từ sự cố ngừng hoạt động kéo dài gần 24 giờ của Microsoft, làm gián đoạn các nền tảng như Outlook và Teams. Chỉ một ngày sau đó, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) buộc phải ban hành lệnh cấm cất cánh trên toàn quốc hiếm hoi kéo dài hơn 4 giờ do lỗi viễn thông, khiến hàng nghìn chuyến bay bị hoãn hoặc hủy bỏ.

Làn sóng trục trặc tiếp tục lan sang hệ thống tài chính và an ninh khi khách hàng của các “ông lớn” ngân hàng như JPMorgan Chase, Bank of America và Wells Fargo gặp khó khăn trong việc truy cập tài khoản. Thậm chí, mạng lưới liên lạc nội bộ tại Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) cũng ghi nhận gián đoạn, trong khi truyền thông Mỹ rộ lên thông tin cơ sở dữ liệu của Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia thuộc Cục Điều tra Liên bang (FBI) có dấu hiệu bị xâm nhập.

Trước sức ép dư luận, giới chức hàng đầu của Washington đã lên tiếng phủ nhận mối liên hệ giữa các sự cố cũng như nghi vấn bị tin tặc tấn công.

Phát biểu với báo giới khi đang công tác tại Philippines, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định: "Chúng tôi hoàn toàn không có bất kỳ bằng chứng hay dấu hiệu nào cho thấy các vụ việc này có liên quan đến nhau. Về mặt kỹ thuật, sự cố của Microsoft không liên quan đến FAA, và sự cố tại FAA cũng tách biệt hoàn toàn với trục trặc của các ngân hàng".

Đồng quan điểm, trong cuộc phỏng vấn trên chương trình “State of the Union” của đài CNN ngày 22/11, Giám đốc Tình báo Quốc gia Jay Clayton bác bỏ nghi vấn có bàn tay của các thế lực thù địch đứng sau. Ông ví quá trình hiện đại hóa hạ tầng công nghệ cũ kỹ của Mỹ giống như việc “tân trang một ngôi nhà”, nơi chắc chắn sẽ phát sinh những trục trặc ngoài ý muốn.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent ví các trục trặc tại hệ thống ngân hàng giống như “tác dụng phụ tạm thời sau khi tiêm vắc-xin”. Theo ông, đây chỉ là hệ quả trong quá trình các ngân hàng cập nhật hệ thống bảo mật nhằm tăng cường “sức đề kháng” lâu dài trước tội phạm mạng, chứ không phải dấu hiệu bất ổn của hệ thống tài chính. Phía JPMorgan Chase cũng xác nhận sự cố xuất phát từ lỗi phần mềm trong hệ thống phần cứng và tiền của khách hàng vẫn an toàn.

Về phần mình, Tổng thống Donald Trump hạ thấp mức độ nghiêm trọng của chuỗi sự cố khi cho rằng đây là chuyện bình thường đối với một quốc gia giàu có và phát triển.

Dù lên tiếng trấn an công chúng, Washington vẫn có những điều chỉnh đáng chú ý về nhân sự và bộ máy. Ngay trong tuần qua, Tổng thống Trump đã cách chức Giám đốc An ninh mạng Quốc gia Sean Cairncross và bổ nhiệm bà Kirsten Davies- Giám đốc Thông tin Lầu Năm Góc giữ chức quyền lãnh đạo cơ quan này.