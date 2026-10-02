Hàng loạt giải pháp công nghệ được giới thiệu tại Triển lãm Giáo dục và Công nghệ

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số và Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục; mở rộng quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam với các trường đại học, tổ chức giáo dục quốc tế; chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và quản trị.

Phối cảnh không gian các gian hàng tại Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục. Ảnh: Bộ GDĐT cung cấp

Triển lãm quy tụ các doanh nghiệp công nghệ lớn, trường đại học có thứ hạng cao trên thế giới, tổ chức giáo dục và các đơn vị phát triển giải pháp phục vụ ngành Giáo dục như: Qualcomm, Amazon Web Services (AWS), Google, Meta, ELSA Corp, Khan Academy, MaxHub, Georgia Institute of Technology (Georgia Tech), Đại học Illinois Urbana-Champaign, Đại học Massachusetts Amherst (UMass Amherst), Đại học London và các trường đại học đến từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu cùng nhiều quốc gia khác.

Các nội dung được giới thiệu tại triển lãm trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, nền tảng học tập, thiết bị và giải pháp phòng học đến ngoại ngữ, khảo thí, giáo dục đại học và các giải pháp hỗ trợ nhà trường, giáo viên và người học.

Hợp tác quốc tế trong giáo dục là một trong những nội dung được kết nối, trao đổi tại hội nghị và Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục. Ảnh: Bộ GDĐT

Các hoạt động tại triển lãm được thiết kế để khách tham dự có thể trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và trao đổi với các đơn vị tham gia. Đây cũng là không gian để các cơ sở giáo dục tìm kiếm những giải pháp phù hợp, doanh nghiệp gặp gỡ đối tác và các tổ chức quốc tế mở rộng mạng lưới hợp tác tại Việt Nam.

Theo Bộ GDĐT, đến thời điểm hiện tại đã có hơn 800 đại biểu từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự các sự kiện.

Trong khuôn khổ chương trình, dự kiến sẽ có các hoạt động ký kết, trao biên bản ghi nhớ hợp tác ở các cấp, giữa các cơ quan, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp, góp phần kết nối nhu cầu đào tạo, nghiên cứu với nguồn lực, kinh nghiệm và giải pháp công nghệ trong nước, quốc tế.