Hàng loạt đường bay nội địa có thể được khôi phục, mở mới trong năm 2027

Theo văn bản của Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Xây dựng), hệ thống cảng hàng không trên cả nước đang được đầu tư, nâng cấp, cải tạo, mở rộng và từng bước hiện đại hóa. Nhiều dự án hạ tầng hàng không đã hoàn thành hoặc đang triển khai, góp phần nâng cao năng lực phục vụ và tạo điều kiện phát triển mạng đường bay.

Cục Hàng không Việt Nam đánh giá vận tải hàng không có vai trò quan trọng trong kết nối các địa phương, vùng kinh tế, thúc đẩy giao thương, du lịch, thu hút đầu tư và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Việc phát triển các đường bay nội địa kết nối trực tiếp giữa các địa phương cũng được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm phụ thuộc vào việc nối chuyến qua các cảng hàng không đầu mối.

Trên cơ sở đó, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch khôi phục, duy trì và phát triển mạng đường bay nội địa.

Cụ thể, các hãng được đề nghị rà soát, đánh giá mạng đường bay đang khai thác và những đường bay đã tạm dừng; nghiên cứu khôi phục các đường bay có tiềm năng thị trường, nhu cầu đi lại, giao thương, du lịch và điều kiện khai thác phù hợp. Đồng thời, các hãng xem xét tăng tần suất trên những đường bay hiện hữu nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển của người dân và du khách.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đề nghị nghiên cứu mở các đường bay mới kết nối trực tiếp giữa các địa phương, đặc biệt là giữa các trung tâm kinh tế, du lịch và vùng kinh tế trọng điểm. Mục tiêu là tăng cường liên kết vùng, giảm thời gian và chi phí đi lại, đồng thời tạo thêm điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Bên cạnh việc nghiên cứu mạng đường bay, các hãng cần phối hợp với doanh nghiệp cảng hàng không và đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không để chuẩn bị các điều kiện khai thác, từng bước nâng cao sản lượng vận chuyển và phát huy hiệu quả đầu tư hạ tầng.

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng hàng không rà soát, nghiên cứu khôi phục đường bay nội địa đã tạm dừng, mở đường bay mới và tăng tần suất khai thác, báo cáo kế hoạch trước ngày 10/11/2026. (Ảnh Cảng HKQT Nội Bài)

Cục Hàng không Việt Nam đồng thời đề nghị tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp cảng hàng không, du lịch, lữ hành và các đơn vị liên quan để đánh giá nhu cầu thị trường, xúc tiến quảng bá điểm đến, phát triển sản phẩm du lịch, kết nối vận tải và thúc đẩy nhu cầu đi lại bằng đường hàng không.

Các hãng cũng được đề nghị nghiên cứu cơ chế hợp tác, hỗ trợ phát triển đường bay phù hợp với quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Theo yêu cầu của Cục Hàng không Việt Nam, các hãng phải xây dựng kế hoạch cụ thể và báo cáo trước ngày 10/11/2026. Nội dung báo cáo cần nêu rõ các đường bay dự kiến khôi phục, mở mới hoặc tăng tần suất; kế hoạch, lộ trình và thời gian triển khai trong giai đoạn cuối năm 2026 và năm 2027.

Ngoài ra, báo cáo phải đánh giá nhu cầu thị trường, phương án bố trí đội tàu bay, khả năng duy trì khai thác; đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất liên quan đến hạ tầng, dịch vụ hàng không, cơ chế phối hợp với địa phương cùng các giải pháp hỗ trợ phát triển đường bay.