Peru

Một trận động đất mạnh 6,7 xảy ra tại miền trung Peru vào lúc 19h09 ngày 20/11 theo giờ địa phương, tức 7h09 ngày 21/11 theo giờ Việt Nam. Trung tâm Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) xác định tâm chấn nằm tại dãy Andes, cách thành phố Junín khoảng 34 km về phía bắc, ở độ sâu 108 km. Trong khi đó, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ) ghi nhận trận động đất có độ lớn 6,8.

Hình ảnh ghi lại cảnh rung lắc trong trận động đất xảy ra tại Peru. Nguồn: MXH

Rung chấn lan tới thủ đô Lima, khiến nhiều người dân vội vã rời khỏi nhà và đổ ra đường. Hình ảnh trên truyền hình địa phương cũng cho thấy các nghị sĩ phải rời khỏi tòa nhà Quốc hội. Theo thông tin ban đầu từ giới chức Peru, chưa ghi nhận thương vong hoặc thiệt hại đáng kể.

Indonesia

Đến 16h42 ngày 21/11 theo giờ Việt Nam, một trận động đất mạnh tiếp tục xảy ra tại vùng biển Banda, gần quần đảo Maluku, miền đông Indonesia.

Khoảnh khắc động đất làm rung chuyển nhiều khu vực tại Indonesia. Nguồn: MXH

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) ban đầu xác định trận động đất có độ lớn 7,2, tâm chấn nằm ngoài khơi, cách khu vực Maluku Barat Daya khoảng 43 km về phía tây bắc, ở độ sâu 125 km.

Sau khi phân tích thêm dữ liệu địa chấn, BMKG điều chỉnh độ lớn xuống 6,9 và độ sâu thành 156 km. Tâm chấn được cập nhật nằm cách Maluku Barat Daya khoảng 27 km về phía tây bắc.

Rung chấn được cảm nhận tại nhiều khu vực thuộc miền đông Indonesia, bao gồm Tiakur, Saumlaki, Atambua, Waingapu và Kupang. BMKG xác định trận động đất không có nguy cơ gây sóng thần.

Theo cơ quan này, trận động đất xuất phát từ hoạt động biến dạng đá bên trong mảng kiến tạo. Nhà chức trách khuyến cáo người dân theo dõi các thông báo chính thức và đề phòng khả năng xảy ra dư chấn.

Trung Quốc

Chưa đầy một giờ sau, vào lúc 17h45 ngày 21/11 theo giờ Việt Nam, một trận động đất mạnh 5,6 tiếp tục xảy ra tại thành phố Delingha, thuộc tỉnh Thanh Hải, phía tây bắc Trung Quốc.

Theo Tân Hoa xã, dẫn thông tin từ Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC), tâm chấn được xác định tại tọa độ 37,14 độ vĩ Bắc và 96,62 độ kinh Đông, với độ sâu khoảng 10 km.

Các trận động đất xảy ra trong khoảng thời gian ngắn tại những khu vực cách xa nhau, thu hút sự chú ý về hoạt động địa chấn trên thế giới. Peru và Indonesia đều nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của các hoạt động kiến tạo mạnh quanh Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, việc nhiều trận động đất xảy ra gần nhau về thời gian không đồng nghĩa chúng có liên hệ trực tiếp. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy các trận động đất tại Peru, Indonesia và Trung Quốc trong ngày 21/11 có mối liên hệ với nhau.