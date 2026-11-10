Hàng loạt điểm nghẽn GPMB gây cản trở giao thông trên đường 428

Liên kết trực tiếp giữa hàng không và lữ hành đang mở ra cơ hội phát triển du lịch hai chiều Việt Nam - Trung Quốc. Công ty cổ phần Lữ Hành Việt cùng Sun PhuQuoc Airways và các đối tác vừa ra mắt Tổ hợp Sunway, nhân dịp chuẩn bị khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Thượng Hải từ ngày 26/11/2026, nhằm mở rộng thị trường và thu hút du khách hai nước.