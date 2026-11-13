Hàng loạt dịch vụ trực tuyến gián đoạn nghiêm trọng, Microsoft chật vật khắc phục sự cố toàn cầu - Ảnh: DownDetector.

Theo dữ liệu từ các nền tảng theo dõi sự cố như DownDetector, số lượt báo cáo lỗi đối với Outlook có thời điểm lên tới hơn 138.000 lượt, thậm chí gần 150.000 lượt vào khoảng 3h sáng. Hàng nghìn báo cáo khác cũng liên quan đến Teams, Copilot và bộ ứng dụng Microsoft 365.

Ban đầu, sự cố được ghi nhận chủ yếu tại khu vực châu Mỹ, nhưng Microsoft sau đó đã xác nhận lỗi kết nối dịch vụ Microsoft 365 có thể ảnh hưởng đến người dùng ở bất kỳ khu vực nào trên toàn cầu.

Microsoft đã nhanh chóng xác nhận sự cố và cho biết nguyên nhân ban đầu không phải do tấn công mạng hay hành vi can thiệp ác ý từ bên ngoài. Thay vào đó, Công ty ghi nhận hàng loạt máy chủ ngừng hoạt động bất ngờ. Sự chú ý hiện đang tập trung vào các cơ chế kiểm tra tình trạng tự động (health checks) của hệ thống.

Theo nguồn tin, khi các quy trình kiểm tra này gặp lỗi, lượng tài nguyên lành mạnh có thể bị loại bỏ nhầm, dẫn đến việc các máy chủ còn lại phải gánh thêm tải và bị quá tải. Điều này làm giảm năng lực xử lý của hệ thống, gây ra lỗi kết nối và gián đoạn dịch vụ.

Sự cố không chỉ giới hạn ở các dịch vụ của Microsoft. Đáng chú ý, tình trạng tương tự cũng xuất hiện trên nhiều dịch vụ không thuộc Microsoft, bao gồm Amazon, Facebook, Salesforce, Slack, Reddit và nền tảng AI Claude của Anthropic.

OpenAI cũng ghi nhận lỗi ở các công cụ kết nối Microsoft 365 trong ChatGPT, khiến người dùng có thể không tạo được kết nối mới hoặc gặp trục trặc khi sử dụng những tính năng liên quan. Anthropic cũng xác nhận các công cụ truy cập email, lịch và tìm kiếm thông qua Microsoft 365 trên Claude gặp lỗi.

Tuy nhiên, các hệ thống theo dõi như Cloudflare Radar và Google Cloud không ghi nhận bất thường tương ứng, trong khi AWS chỉ thông báo một vấn đề cục bộ tại khu vực Tokyo. Việc nhiều hạ tầng lớn đồng loạt gặp lỗi làm dấy lên nghi vấn về một nguyên nhân chung ở tầng hạ tầng mạng, dù chưa có xác nhận chính thức nào được đưa ra.

Để khắc phục, Microsoft đã tạm dừng triển khai các thay đổi hệ thống, phân phối lại lưu lượng truy cập và khởi động lại các máy chủ chịu ảnh hưởng. Đến 18h ngày 12/11 (giờ miền Đông nước Mỹ), một số máy chủ đã hoạt động ổn định trở lại, và trong cập nhật gần 7h ngày 13/11 (giờ Việt Nam), Microsoft cho biết đã đưa một phần máy chủ trở lại hoạt động và chuyển lưu lượng sang những tuyến kết nối thay thế.

Một số khu vực bắt đầu ghi nhận tín hiệu phục hồi, nhưng dịch vụ chưa trở lại bình thường hoàn toàn và có thể phản hồi chậm khi tiếp nhận lưu lượng truy cập. Microsoft chưa công bố thời điểm khắc phục triệt để cũng như nguyên nhân kỹ thuật cuối cùng dẫn đến sự cố.

Vụ việc một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao khả năng phục hồi cho cơ sở hạ tầng công nghệ trong bối cảnh mọi hoạt động ngày càng phụ thuộc vào không gian mạng.

Trước những gián đoạn lặp lại trong năm nay, các chuyên gia khuyến nghị cá nhân và tổ chức xây dựng phương án dự phòng chi tiết, tránh phụ thuộc quá lớn vào một nhà cung cấp duy nhất để giảm thiểu rủi ro khi hạ tầng chung gặp sự cố.