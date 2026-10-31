Hàng loạt cuộc đình công, biểu tình phản đối sử dụng cảng biển phục vụ chiến tranh

Cuộc tuần hành biểu tình của công nhân và công đoàn cảng Piraeus (Hy Lạp). Ảnh: AA

Các công đoàn tại Pháp, Italy, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Morocco... cùng phát đi thông điệp cảng biển không nên được sử dụng để vận chuyển vũ khí, đạn dược, thiết bị quân sự và binh sĩ.

Tại Hy Lạp, công nhân đình công ở cảng Piraeus. Một cuộc đình công riêng của thủy thủ đoàn nhằm yêu cầu cải thiện tiền lương, điều kiện làm việc và an toàn cũng khiến hoạt động phà bị gián đoạn.

Tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), người biểu tình tập trung bên ngoài cảng Haydarpasa, giương biểu ngữ phản đối chiến tranh và chạy đua vũ trang.

Ở Pháp, các cảng lớn như Le Havre, Marseille, Dunkirk và Rouen cũng ghi nhận các cuộc đình công.

Các công nhân bến cảng giương cao biểu ngữ có dòng chữ “Công nhân không làm việc vì chiến tranh” tại cảng Piraeus (Hy Lạp). Ảnh: Danai Davlopoulou/Eurokinissi

Italy chứng kiến cuộc tổng đình công kéo dài 24 giờ do Công đoàn cơ sở USB phát động, với các cuộc tuần hành tại hơn 40 thành phố có sự tham gia của hàng chục ngàn người phản đối chi phí sinh hoạt, chi phí quân sự tăng cao và lên án việc sử dụng cảng biển để vận chuyển vũ khí.