Hàng loạt cửa hàng trên đường Giải Phóng trả mặt bằng

Cửa hàng đóng cửa, treo biển thanh lý

Theo ghi nhận tại đường Giải Phóng (Hà Nội), nhiều cửa hàng đã đóng cửa, treo biển chuyển địa điểm, thanh lý hàng hóa, trả mặt bằng phục vụ dự án trục không gian Quốc lộ 1A dài 36,3km, đi qua 18 xã, phường, với tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng, quy mô 16 làn xe và mặt cắt ngang 90m.

Nhiều cửa hàng thông báo thanh lý hàng hóa, chuyển địa điểm và trả mặt bằng. Ảnh: T.Anh

Hàng loạt cửa hàng trên đường Giải Phóng đóng kín cửa. Ảnh: T.Anh

Một số cửa hàng kinh doanh đóng cửa. Ảnh: T.Anh

Biển cho thuê nhà xuất hiện tại một cơ sở kinh doanh. Ảnh: T.Anh

Mặt tiền showroom ô tô trên đường Giải Phóng. Ảnh: T.Anh

Cửa kính showroom ô tô được khóa chặt. Ảnh: T.Anh

Mặt bằng trống chờ bàn giao

Không chỉ các cửa hàng kinh doanh, một số công trình trên tuyến đường đã xuất hiện dấu hiệu thu dọn, tháo dỡ. Những căn nhà cũ với mặt tiền trống, nội thất không còn, vật liệu và phế thải xây dựng nằm phía trước cho thấy sự thay đổi tại một số vị trí dọc tuyến.

Một căn nhà mặt phố với tầng một đã được tháo dỡ, thu dọn. Ảnh: T.Anh

Không gian tầng một trống trải sau khi tháo dỡ. Ảnh: T.Anh

Phần tầng trên của căn nhà cũ với nhiều hạng mục xuống cấp. Ảnh: T.Anh

Theo thông tin công bố của Sở Tài chính Hà Nội, dự án sử dụng sơ bộ khoảng 337,3ha đất, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Công trình dự kiến hoàn thành hệ thống hạ tầng trong năm 2027.

Bảng công khai phạm vi ranh giới thu hồi đất tại khu vực đường Giải Phóng. Ảnh: T.Anh

Việc thu dọn, tháo dỡ các công trình và di chuyển hoạt động kinh doanh đang dần làm thay đổi diện mạo một số đoạn đường Giải Phóng, chuẩn bị mặt bằng cho dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô.