Hàng loạt cửa hàng trên đường Giải Phóng trả mặt bằng
Nhiều cửa hàng trên đường Giải Phóng đóng cửa, chuyển địa điểm, thanh lý hàng hóa để chuẩn bị mặt bằng mở rộng Quốc lộ 1A.
Cửa hàng đóng cửa, treo biển thanh lý
Theo ghi nhận tại đường Giải Phóng (Hà Nội), nhiều cửa hàng đã đóng cửa, treo biển chuyển địa điểm, thanh lý hàng hóa, trả mặt bằng phục vụ dự án trục không gian Quốc lộ 1A dài 36,3km, đi qua 18 xã, phường, với tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng, quy mô 16 làn xe và mặt cắt ngang 90m.
Mặt bằng trống chờ bàn giao
Không chỉ các cửa hàng kinh doanh, một số công trình trên tuyến đường đã xuất hiện dấu hiệu thu dọn, tháo dỡ. Những căn nhà cũ với mặt tiền trống, nội thất không còn, vật liệu và phế thải xây dựng nằm phía trước cho thấy sự thay đổi tại một số vị trí dọc tuyến.
Theo thông tin công bố của Sở Tài chính Hà Nội, dự án sử dụng sơ bộ khoảng 337,3ha đất, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Công trình dự kiến hoàn thành hệ thống hạ tầng trong năm 2027.
Việc thu dọn, tháo dỡ các công trình và di chuyển hoạt động kinh doanh đang dần làm thay đổi diện mạo một số đoạn đường Giải Phóng, chuẩn bị mặt bằng cho dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hang-loat-cua-hang-tren-duong-giai-phong-tra-mat-bang-169261008084827129.htm