Hàng loạt cột điện đổ sập liên hoàn như domino dọc theo tuyến đường trong cơn mưa bão

Trận thiên tai do mưa lớn và gió giật mạnh gây ra đã kéo sập hàng loạt cột điện vào chiều ngày 5/10 (giờ địa phương) vừa qua tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Theo đó, Cục Khí tượng Thái Lan (TMD) dự báo giông bão sẽ xảy ra trên 80% diện tích Bangkok và các khu vực lân cận, với mưa lớn và gió giật mạnh có thể kéo dài đến ngày 7/10. Vào chiều 5/10, một vụ đổ sập cột điện và cây xanh đã xảy ra tại khu vực Suan Phlu, quận Sathon, thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Trận mưa lớn đi kèm gió giật mạnh của một cơn bão đã khiến ít nhất 4 cột điện và 2 cây lớn bị quật ngã xuống đường, làm xuất hiện nhiều tiếng nổ lớn cùng các tia lửa điện đáng sợ. Sự việc khiến khu vực Soi Suan Phlu bị mất điện cục bộ và giao thông qua đoạn đường này bị tê liệt hoàn toàn. Rất may mắn là không có báo cáo về thương vong hay tử vong.

Lực lượng Cảnh sát Đồn Thung Maha Mek, cơ quan phòng chống giảm nhẹ thiên tai cùng nhân viên thuộc Cơ quan Điện lực Thủ đô (MEA) đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường để đảm bảo an toàn cho người dân. Các kỹ sư điện lực lập tức tiến hành cắt nguồn điện, cắt nhỏ thân cây và tháo dỡ các cột điện gãy đổ nhằm sớm khôi phục lại lưới điện.

Trước đó, chiều ngày 26/6, thiên tai do mưa lớn và gió giật mạnh gây ra đã kéo sập đến 40 cột điện trên một đoạn đường dài khoảng 2km làm đè trúng 30 phương tiện, phá hủy nhiều ngôi nhà, gây mất điện diện rộng và khiến một số người bị thương nhưng rất may không có tử vong.