Hàng loạt công ty chứng khoán bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa công bố các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 4 công ty chứng khoán. Trong đó, CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) là doanh nghiệp chịu mức phạt cao nhất, với tổng số tiền 712,5 triệu đồng do 4 nhóm hành vi vi phạm.

Cụ thể, theo Quyết định ngày 23/9/2026, Rồng Việt bị phạt 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng. Tại một số thời điểm, công ty còn cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi chưa có đủ tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán.

Doanh nghiệp cũng bị phạt 187,5 triệu đồng vì không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán.

Thanh tra cho biết tại một số thời điểm, Rồng Việt phát sinh các giao dịch chuyển tiền từ tài khoản chuyên dụng sang tài khoản thanh toán của công ty để điều chuyển tiền thanh toán lãi vay cho khoản vay mua trái phiếu của công ty và điều chuyển tiền cho hoạt động giao dịch ký quỹ. Công ty đồng thời có một tài khoản chuyên dụng được sử dụng là tài khoản thanh toán của chính công ty.

Ngoài ra, Rồng Việt bị phạt 137,5 triệu đồng do cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ. Tại một số thời điểm, công ty đã giải ngân cho vay giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua của một số khách hàng.

Mức phạt lớn nhất, 250 triệu đồng, liên quan đến việc cung cấp dịch vụ tài chính khác khi chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định.

Theo quyết định, trong giai đoạn từ ngày 22/7/2024 đến 17/8/2026, Rồng Việt đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm đối với cổ phần thế chấp khi chưa có ý kiến bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Rồng Việt đã báo cáo UBCKNN về việc đăng ký cung cấp dịch vụ này vào ngày 30/12/2025.

Bên cạnh khoản phạt 250 triệu đồng, công ty bị buộc dừng cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm đối với cổ phần thế chấp của khách hàng.

Cũng trong ngày 23/9, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt CTCP Chứng khoán Smartmind tổng cộng 157,5 triệu đồng.

Trong đó, công ty bị phạt 65 triệu đồng do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ mà pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ.

Cụ thể, Smartmind đã bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng.

Công ty còn bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên đối với các quyết định phê duyệt phương án giao dịch mua, bán trái phiếu có tổng giá trị giao dịch từ 10% trở lên trên tổng tài sản của công ty. Các hồ sơ liên quan được nêu tại các tờ trình ngày 25/4/2025, 9/1/2026 và 19/6/2026.

Cùng ngày, CTCP Chứng khoán VTG bị phạt 187,5 triệu đồng do không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán.

Theo Quyết định số 553/QĐ-XPHC, tại ngày 30/9/2024 và 31/10/2024, VTG đã sử dụng tài khoản chuyên dụng để nhận tiền cổ tức từ hoạt động tự doanh của công ty, sau đó chuyển số tiền này sang tài khoản thanh toán của doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 18/9/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt CTCP Chứng khoán EVS 200 triệu đồng do báo cáo có nội dung sai lệch.

Theo quyết định, EVS báo cáo không chính xác tỷ lệ vốn khả dụng tại các báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 31/3/2026 và 30/4/2026.

Cụ thể, tỷ lệ an toàn tài chính theo báo cáo ban đầu lần lượt là 195,31% và 196,26%. Sau khi tính toán lại, các tỷ lệ này lần lượt còn 177,5% và 178,87%.

Ngoài tiền phạt, EVS bị buộc cải chính thông tin đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch theo quy định.