Đếm ngược cuối năm, hàng loạt công trình tăng tốc

Tại công trình đường dẫn lên cầu Nhật Lệ 3, phường Đồng Hới, không khí thi công những ngày này khá khẩn trương. Trên tuyến đường, những đoạn đã được thảm bê tông nhựa dần hiện rõ diện mạo hoàn chỉnh; ở các vị trí còn lại, máy móc tiếp tục lu lèn, hoàn thiện nền và mặt đường.

Dự án cầu Nhật Lệ 3 và đường dẫn hai đầu cầu có tổng mức đầu tư 1.325 tỷ đồng đã thông xe kỹ thuật phần cầu hôm 24/11; các hạng mục còn lại đang được tập trung thi công, phấn đấu hoàn thành theo tiến độ đề ra (Ảnh: Hoàng Phúc).

Các nhà thầu đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công nhiều ca để bù tiến độ. Phần việc còn lại tập trung chủ yếu vào thảm bê tông nhựa đoạn từ cầu Nhật Lệ 3 đến cuối tuyến.

Ông Võ Doãn Hùng, Giám đốc Quản lý dự án thành phần 2, cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu cho biết khối lượng công việc còn lại khá lớn. Chủ đầu tư đang đôn đốc các nhà thầu tập trung nguồn lực, quyết tâm hoàn thành những hạng mục theo tiến độ đã cam kết với UBND tỉnh.

Không khí tăng tốc cũng diễn ra tại Khu kinh tế Hòn La, nơi đang triển khai các dự án hạ tầng phục vụ hoạt động cảng biển và đời sống ngư dân.

Dự án khu neo đậu tàu thuyền cho ngư dân khu vực vịnh Hòn La (Ảnh: Hoàng Phúc).

Dự án khu neo đậu tàu thuyền cho ngư dân khu vực vịnh Hòn La có tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng, được bố trí 16 tỷ đồng vốn trong năm 2026. Đến nay, giá trị giải ngân đạt 88%, dự kiến hoàn thành toàn bộ kế hoạch vốn vào cuối năm.

Trong khi đó, dự án xây dựng và nâng cấp tuyến đường ra cảng Hòn La có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng mới được bố trí 3 tỷ đồng. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị đã giải ngân hết số vốn này, đồng thời hoàn thiện bản vẽ thi công và triển khai công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đấu thầu khi được bố trí vốn tiếp theo.

Ở khu vực miền núi, hai dự án Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Kim Ngân, Trường Sơn cũng đang được tập trung triển khai. Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, các nhà thầu huy động nhân lực, phương tiện thi công, ưu tiên những khối nhà chính phục vụ việc học tập, ăn ở và sinh hoạt của giáo viên, học sinh.

Theo Sở Tài chính Quảng Trị, đến ngày 25/11, Trường nội trú Kim Ngân đã giải ngân hơn 33,3 tỷ đồng trong tổng số 42,1 tỷ đồng vốn được bố trí, đạt 79,15%. Trường nội trú Trường Sơn giải ngân hơn 55,7 tỷ đồng trên tổng số 67,01 tỷ đồng, đạt 83,25%.

Những công trường đang chuyển động từng ngày cho thấy nỗ lực tăng tốc của các chủ đầu tư, nhà thầu. Tuy nhiên, tiến độ thi công ở một số dự án không đồng nghĩa với việc toàn bộ nguồn vốn được giao đã có thể giải ngân tương ứng. Khối lượng hoàn thành, thủ tục nghiệm thu, thanh toán và khả năng triển khai thực tế vẫn là những yếu tố quyết định.

Tăng tốc giải ngân, không để vốn nằm chờ

Theo Sở Tài chính Quảng Trị, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh là 7.170,732 tỷ đồng. Trong đó, hơn 4.686 tỷ đồng được giao từ đầu năm, gần 2.484 tỷ đồng được bổ sung trong năm.

Tính đến ngày 19/11, Quảng Trị đã giải ngân 4.870,442 tỷ đồng, đạt 67,9% kế hoạch. Như vậy, địa phương còn khoảng 2.300 tỷ đồng vốn năm 2026 chưa được giải ngân trong khi thời gian thực hiện kế hoạch không còn nhiều.

Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân giữa các nguồn vốn còn chênh lệch. Vốn ngân sách địa phương đạt 80,5% kế hoạch, trong khi vốn ngân sách trung ương mới đạt 55,8%.

Áp lực chưa dừng lại ở kế hoạch vốn năm nay. Quảng Trị còn hơn 5.147 tỷ đồng vốn năm 2025 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026. Đến ngày 19/11, số vốn này mới giải ngân hơn 3.200 tỷ đồng, đạt 62,2%.

Quảng Trị xác định giải ngân vốn đầu tư công nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và mở rộng không gian phát triển.

Dự án Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Kim Ngân hiện đã giải ngân được 79,15% vốn được bố trí.

Một trong những vấn đề được tỉnh Quảng Trị lưu ý là kết quả thực hiện giữa các chủ đầu tư chưa đồng đều. Có đơn vị đăng ký chỉ tiêu giải ngân nhưng không phát sinh kết quả hoặc không đạt mức đã đăng ký. Một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung nhưng không đăng ký chỉ tiêu giải ngân theo tuần.

Trước thực trạng này, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm, xác định rõ nguyên nhân chậm trễ, không để tình trạng đăng ký chỉ tiêu thiếu sát thực tế hoặc không thực hiện đúng cam kết tiếp diễn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương yêu cầu các chủ đầu tư rà soát toàn bộ danh mục dự án, khối lượng hoàn thành và khả năng thanh toán; chủ động tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán. Kế hoạch giải ngân phải được cụ thể hóa theo từng tuần, gắn với khả năng thực hiện thực tế của từng dự án.

Mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 vì thế không chỉ là cuộc chạy đua về thời gian. Điều quan trọng hơn là phải xử lý được những điểm nghẽn khiến nguồn lực đã bố trí chưa thể chuyển hóa thành khối lượng công trình, hạ tầng hoàn thành.

Từ những tuyến đường đang được hoàn thiện đến các công trình trường học ở miền núi, hiệu quả của vốn đầu tư công cuối cùng phải được nhìn thấy bằng những công trình về đích đúng tiến độ, phát huy công năng và phục vụ đời sống người dân.

Ông Nguyễn Xuân Đạt, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị cho hay giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là mục tiêu bắt buộc, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong tỉnh. Vì vậy, tăng tốc giải ngân trong những tháng cuối năm không chỉ là yêu cầu hoàn thành kế hoạch vốn mà còn là thước đo trách nhiệm và năng lực tổ chức thực hiện của từng cấp, ngành, chủ đầu tư trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.