Hàng loạt cổ phiếu lao dốc, nhóm ngân hàng gây sức ép lớn

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, chỉ số VN-Index mở cửa ở mức 1.747,09 điểm, cao hơn so với tham chiếu ở mức 1.755,61 điểm. Trong suốt phiên sáng, thị trường duy trì xu hướng giằng co và có thời điểm giảm sâu xuống mức thấp nhất ngày là 1.727 điểm trước khi dần hồi phục nhẹ trở lại.

Bước sang phiên chiều, áp lực bán tiếp tục duy trì khiến chỉ số dao động và kết phiên tại mốc 1.741,62 điểm, giảm 13,99 điểm tương ứng với -0,8% so với tham chiếu. Chiều nay, VIC, VHM và GAS đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index.

Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 692.647.488 cổ phiếu với tổng giá trị giao dịch là 14.673,27 tỷ đồng. Trong đó, khối lượng khớp lệnh đạt 573.601.472 cổ phiếu và khối lượng thỏa thuận đạt 119.046.016 cổ phiếu.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên ghi nhận sự áp lực bán ròng rõ rệt. Khối ngoại mua vào 42.295.324 cổ phiếu với giá trị 1.273,65 tỷ đồng và bán ra 59.018.932 cổ phiếu với giá trị 1.908,77 tỷ đồng, qua đó bán ròng tổng cộng 16.723.608 cổ phiếu tương ứng giá trị bán ròng là 635,11 tỷ đồng.

Diễn biến VN-Index trong phiên ngày 30/10 (Ảnh: FireAnt).

Toàn bộ thị trường hiện đang ghi nhận áp lực điều chỉnh diện rộng khi sắc đỏ chiếm ưu thế áp đảo, với tổng số mã giảm giá là 481 mã và 37 mã giảm sàn. Trong khi chiều tăng giá chỉ khiêm tốn với 196 mã tăng và 37 mã tăng trần, cùng 791 mã đứng giá.

Nhóm Tài chính đang đóng vai trò là tâm điểm gây áp lực lớn nhất lên chỉ số chung khi sắc đỏ bao phủ hầu hết các cổ phiếu trụ. Nổi bật là các mã ngân hàng và chứng khoán như HDB giảm 1,32%, TCB giảm 3,36%, VPB giảm 1,08%, SHB giảm 0,47%, VCB giảm 1,57%, MBB giảm 2,03%, MSB giảm 1,56%, VIX giảm 3,23%, TCX giảm 1,08%, SSB giảm 3,53%, ORS giảm 4,07%, SHS giảm 1,61%, VCI giảm 2,63% và LPB giảm 3,22%.

Tuy nhiên vẫn xuất hiện một ít điểm sáng như HCM tăng 0,65% và EVF tăng 0,85%.

Nhóm Bất động sản ghi nhận trạng thái phân hóa mạnh mẽ. Chiều nay VIC có nỗ lực đỡ giá mạnh, thanh khoản tăng 21% so với buổi sáng và giá phục hồi từ giảm về giá tham chiếu. VHM đã đảo chiều thành công và tăng tích cực 1,45%. Ngoài ra, NVL tăng 0,48%, DXG tăng 2,23%.

Chiều ngược lại ghi nhận sự sụt giảm ở TCH (-2,87%), KDH (-0,71%), PDR (-0,88%), VPI (-0,69%) và VRE (-0,41%).

Nhóm Nguyên vật liệu chịu áp lực điều chỉnh đồng loạt trên diện rộng, tiêu biểu với mã đầu ngành HPG giảm 0,94% và MSR giảm sâu 5,99%, DPM giảm 2,39%, DCM giảm 2,55%, H3O giảm 2,88%, DVM giảm 2,58%, NKG giảm 1,55%, HSG giảm 1,84%, POM giảm 3,12%.

Nhóm Năng lượng vẫn duy trì diễn biến ảm đạm do ảnh hưởng bởi giá dầu thế giới với BSR giảm 0,18% và PVD giảm 2,18%, trong khi PLX đứng giá, PVT giảm 0,23%, PVS đứng giá và POW giảm 1,81%.

Nhóm Công nghiệp ghi nhận sắc đỏ áp đảo với GEX giảm 3,48%, VSC giảm 4,35%, GEE giảm 1,04%, CII giảm 1,86%. Chỉ có VJC đứng giá và GMD tăng 1,15%.

Nhóm Tiêu dùng không thiết yếu chứng kiến sự phân hóa rõ nét, với áp lực giảm mạnh tại MWG giảm 2,37% và PNJ giảm 3,43%, đối lập với đà tăng trưởng nhẹ của FRT tăng 0,68% và DGW giảm 3,65%.

Nhóm Tiêu dùng thiết yếu tiếp tục chìm trong sắc đỏ với MSN giảm 2,91% và VNM giảm 1,39%, dù vẫn có sự hỗ trợ nhẹ từ các mã nhỏ hơn như BAF tăng 0,56%.

Nhóm Tiện ích ghi nhận tín hiệu khả quan hơn khi KOS tăng trần ở 6,84% lên 4.060 đồng/cổ phiếu sau khi đã giảm sàn 29 phiên liên tiếp từ mức giá 27.950 đồng/cổ phiếu về 3.800 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, GAS tăng 2,63%.

Cuối cùng, nhóm Công nghệ thông tin ghi nhận mã chủ lực FPT đứng giá. Nhìn chung, tâm lý thận trọng đang bao trùm toàn thị trường khi dòng tiền có xu hướng rút lui ở các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến sắc đỏ lấn át hoàn toàn trên bản đồ nhiệt.