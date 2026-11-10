Hàng loạt chuyến bay không thể cất - hạ cánh do mưa lớn ở miền Trung

Ngày 10/11, Công ty Quản lý bay miền Trung cho hay trong đợt mưa lớn tại miền Trung, có 17 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Trong ngày 9/11, tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời tiết diễn biến phức tạp với nhiều đợt mưa dông mạnh, làm giảm tầm nhìn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cất, hạ cánh của máy bay.

Thời tiết âm u tại sân bay Đà Nẵng ngày 10/11. Ảnh: VATM.

Từ 17h, tại đường cất hạ cánh 35R, tầm nhìn có thời điểm giảm xuống dưới tiêu chuẩn hạ cánh. Từ 17h30, mưa mạnh xuất hiện, tầm nhìn giảm xuống 750 m, khiến 1 chuyến bay phải bay lại. Đến 18h30, thêm 1 chuyến bay phải bay lại do tầm nhìn giảm xuống 1.300 m, thấp hơn tiêu chuẩn khai thác của tổ lái. Lúc 19h35, 1 chuyến bay tiếp tục phải bay lại do gió cạnh trên đường tiếp cận hạ cánh lớn.

Trong giai đoạn này, nhiều tàu bay khởi hành đề nghị tránh mây sau khi cất cánh, không thực hiện theo đường bay khởi hành tiêu chuẩn đã được cấp. Kíp trực kiểm soát không lưu đã chủ động phối hợp, xử lý các yêu cầu phát sinh, bảo đảm an toàn và duy trì phân cách giữa các máy bay.

Khoảng 19h50, trước dự báo mưa rào mạnh, tầm nhìn suy giảm và có khả năng kéo dài đến 21h, Trực giám sát đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lưu lượng tàu bay đến Đà Nẵng. Dự kiến có 15-16 chuyến hạ cánh trong khung giờ 21h-21h59, trong khi sân bay chỉ khai thác một đường cất - hạ cánh.

Trung tâm Điều phối luồng không lưu quyết định công bố mức năng lực tiếp thu hạ cánh (AAR) 12 chuyến/giờ, đồng thời thông báo áp dụng biện pháp Chương trình trì hoãn mặt đất đến các đơn vị liên quan nhằm chủ động điều tiết lưu lượng tàu bay, hạn chế tình trạng quá tải trong vùng trời tiếp cận.

Từ 20h30-21h45, thời tiết tại Đà Nẵng tạm thời thuận lợi. Tuy nhiên, từ 21h45-22h15, mưa dông mạnh xuất hiện trở lại, tầm nhìn có thời điểm giảm xuống chỉ còn 350 m, khiến nhiều máy bay phải bay chờ trong khu vực vùng trời sân bay. Kíp trực phối hợp với các cơ sở điều hành bay đường dài Hà Nội và Hồ Chí Minh điều chỉnh tốc độ, tổ chức bay chờ để máy bay chờ điều kiện thời tiết thuận lợi hơn trước khi tiếp tục tiếp cận hạ cánh.

Theo thống kê, trong ngày 9/11, tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng có 12 chuyến bay phải bay chờ và 4 chuyến bay phải bay lại. Tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài có 1 chuyến bay phải bay lại.

Theo dự báo, Đà Nẵng tiếp tục có mưa trong những ngày tới. Ảnh: Thanh Hiền.

Công ty Quản lý bay miền Trung cho biết thêm, trong ngày 10/11 không ghi nhận chuyến bay nào bị ảnh hưởng do thời tiết. Hiện đơn vị tiếp tục tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động các phương án điều hành, bảo đảm hoạt động bay an toàn.

Theo dự báo, đến hết đêm 11/11 Đà Nẵng vẫn còn mưa, có nơi mưa rất to và dông. Từ ngày 12/11 mưa lớn giảm dần.