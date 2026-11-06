Hàng loạt chuyến bay châu Âu gián đoạn vì cảnh báo đánh bom

Đây là đợt gián đoạn thứ hai chỉ trong vài ngày. Trước đó, ngày 3-11, ít nhất bảy chuyến bay và một tàu du lịch cũng nhận được những cảnh báo tương tự.

Hành khách lên máy bay tại sân bay Vienna, Áo. Ảnh: Pexels

Đến nay, chưa xác định được người hoặc tổ chức đứng sau các vụ việc.

“Trong những trường hợp như vậy, rất khó xác định ai đứng sau vụ việc,” Reuters dẫn lời Eric Schouten, người đứng đầu công ty an ninh hàng không Dyami.

Tại Italy, nhiều hãng bay, nhà điều hành và đơn vị cung cấp dịch vụ tại sân bay Fiumicino ở Rome và Malpensa ở Milan nhận được email cảnh báo có thiết bị nổ trên một số chuyến bay đến từ Helsinki, Phần Lan và Dublin, Ireland.

Các cơ quan chức năng sau đó tăng cường kiểm tra, trong khi một số chuyến bay phải thay đổi hành trình để bảo đảm an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Tại Pháp, giới chức điều chiến đấu cơ hộ tống một chuyến bay của Aer Lingus, hãng hàng không Ireland, từ Dublin tới Rome đến căn cứ không quân Evreux sau khi xuất hiện cảnh báo an ninh.

Không quân Bulgaria cũng triển khai chiến đấu cơ hộ tống ba máy bay chở khách hạ cánh an toàn. Một chuyến của Ryanair từ London tới thủ đô Sofia của Bulgaria phải chuyển hướng sang Plovdiv, thành phố lớn thứ hai của nước này.

Tại Romania, một chuyến bay của hãng KLM của Hà Lan, trên hành trình tới Tel Aviv và dừng tại Bucharest, cũng nhận được cảnh báo đánh bom.

Ở Tây Ban Nha, cảnh sát cho biết ba email cảnh báo được gửi chỉ trong khoảng 20 phút, liên quan đến các chuyến bay của Air Europa và Iberia. Một số máy bay phải quay lại vị trí đỗ để kiểm tra, hành khách được yêu cầu rời khỏi máy bay.

Tại thủ đô Warsaw của Ba Lan, một chuyến bay của hãng LOT tới Paris bị dừng khi đang lăn bánh chuẩn bị cất cánh. Hành khách sau đó được chuyển sang máy bay khác. Cảnh sát Đan Mạch cũng kiểm tra hai máy bay tại sân bay Copenhagen.

Ngoài ra, các chuyến bay của EasyJet, Finnair, Wizz Air, Ryanair và Air Serbia tới nhiều thành phố như Prague, Sofia, Vienna, Brussels, Bucharest, Rome và Milan cũng nhận được cảnh báo. Phần lớn vẫn hạ cánh an toàn, trong đó một số chuyến được lực lượng quân sự hộ tống.

Elena Pala, hành khách trên một chuyến Wizz Air từ Milan, cho biết sau khi máy bay hạ cánh tại Bucharest, xe cứu hỏa, xe cứu thương và lực lượng chống khủng bố đã được triển khai xung quanh.

“Máy bay bị bao vây bởi xe cứu hỏa, xe cứu thương và các đơn vị chống khủng bố”, bà Pala kể với truyền hình Romania.

Theo Joji Waites, Giám đốc an toàn bay của Hiệp hội Phi công Hàng không Anh, các hãng bay không lập tức thay đổi hành trình mỗi khi nhận được cảnh báo. Thông tin trước tiên sẽ được các chuyên gia đánh giá, sau đó cơ quan chức năng mới quyết định biện pháp ứng phó phù hợp.

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