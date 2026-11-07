Hàng loạt chức danh ngành y sẽ phải qua kỳ kiểm tra năng lực từ năm 2027

Ông Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) cho biết, trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, Bộ định hướng xây dựng mô hình đánh giá năng lực hành nghề y khoa kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Cách tiếp cận này nhằm đánh giá toàn diện khả năng chuyên môn, thay vì chỉ kiểm tra kiến thức của người hành nghề.

Theo lộ trình, từ năm 2027, kỳ kiểm tra được triển khai đối với nhóm chức danh bác sĩ, gồm bác sĩ đa khoa, bác sĩ y học dự phòng, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học cổ truyền và bác sĩ nội trú. Dự kiến, kỳ kiểm tra được tổ chức hai đợt vào tháng 3 và tháng 12/2027.

Các bác sĩ thực hiện can thiệp cho 4 ca được chẩn đoán phình động mạch não bằng kỹ thuật đặt stent chuyển dòng. Ảnh: Bệnh viện TWQĐ108

Từ năm 2028, việc đánh giá dự kiến mở rộng sang các chức danh y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh. Đến năm 2029, các chức danh chuyên môn còn lại sẽ lần lượt được triển khai theo quy định.

Theo ông Quang, Hội đồng Y khoa quốc gia đã thành lập các ban chuyên môn để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra. Trong đó, khối lượng công việc lớn tập trung ở ban xây dựng công cụ đánh giá, nhằm bảo đảm tính khoa học, khách quan và phù hợp với yêu cầu thực tiễn hành nghề.

Về hình thức, sau khi hoàn thành chương trình học tập và thời gian thực hành theo quy định, người học được cấp giấy xác nhận hoàn thành thực hành. Tiếp đó, người dự kiểm tra tham gia phần đánh giá lý thuyết, dự kiến tổ chức trên máy tính bằng hình thức trắc nghiệm, lựa chọn một đáp án đúng nhất.

Các khâu từ đăng ký, xét duyệt hồ sơ, tổ chức kiểm tra, chấm điểm, thông báo kết quả đến phúc khảo sẽ được xây dựng thành quy trình thống nhất.