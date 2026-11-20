Cây xanh cao khoảng 5m có đánh mã số bị chết khô.

Thời gian gần đây, người dân sống tại đường Lê Thị Trung cho biết, nhiều cây xanh nằm trên vỉa hè tại hai bên đường bị chết khô, nhiều cây chết đã bị cưa đến tận gốc nhưng chưa được đơn vị quản lý trồng mới.

Việc hàng loạt cây xanh bị chết khô trong thời gian dài nhưng chưa được trồng mới đã làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị của địa phương. Người dân trong khu vực mong cơ quan chức năng sớm trồng lại cây xanh mới để tạo bóng mát không gian đô thị.

Theo ghi nhận có khoảng 30 cây xanh đã bị chết khô, có cây đã bị cưa chỉ còn trơ gốc

Sáng 20/11, theo ghi nhận thực tế, đường Lê Thị Trung có hàng trăm cây xanh được trồng trên vỉa hè, dọc hai bên đường. Tuy nhiên có khoảng 30 cây xanh bị chết khô (trong đó nhiều cây chết khô đã bị cưa đến tận gốc và hố trồng cây bị bỏ trống).

Nhiều hố trồng cây xanh vẫn còn nguyên sắt chống đỡ nhưng chỉ còn phần gốc cây khô. Có những trụ sắt tại nơi cây xanh bị chết khô được người dân tận dụng để phơi đồ, đặt biển quảng cáo.

Người dân tận dụng khung sắt tại hố trồng cây xanh bị chết để phơi đồ

Những cây chết khô có đường kính khoảng 20cm, cao khoảng 5m.

Liên quan đến vấn đề trên, lãnh đạo UBND phường An Phú cho biết, cây xanh trên đường Lê Thị Trung do Trung tâm Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật khu vực Thủ Đức quản lý (nay là Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng trực thuộc Sở Giao thông vận tải TP.HCM).

Việc nhiều cây xanh bị chết khô lâu ngày không được trồng mới đã ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Địa phương đã nắm được thông tin nhiều cây xanh bị chết khô và đã có báo cáo cho Trung tâm để Trung tâm có phương án xử lý, trồng mới.