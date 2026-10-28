Hàng loạt bồn cây lớn 'án ngữ' vỉa hè phố Lê Duẩn. Video: Tuấn Anh

Ghi nhận trên phố Lê Duẩn (Hà Nội), hàng loạt bồn cây cảnh màu vàng, in biểu tượng Hà Nội được đặt dọc vỉa hè, kéo dài qua nhiều cửa hàng, khu dân cư. Theo người dân, những bồn cây này xuất hiện từ khoảng giữa tháng 10.

Hàng loạt bồn cây trên vỉa hè phố Lê Duẩn. Ảnh: Tuấn Anh

Bồn cây đặt sát mép đường, xen lẫn tủ điện và các vật dụng khác… Ảnh: Tuấn Anh

Bồn cây thu hẹp lối đi dành cho người đi bộ. Ảnh: Tuấn Anh

Bồn cây chiếm phần đáng kể chiều ngang vỉa hè, chỉ để lại lối đi nhỏ hẹp sát bậc thềm nhà dân. Ảnh: Tuấn Anh

Người đi bộ xuống lòng đường. Ảnh: Tuấn Anh

Bồn cây đặt sát gốc cây xanh: Ảnh: Tuấn Anh

Những bồn cây cảnh lớn đặt sát mép đường, kéo dài dọc vỉa hè phố Lê Duẩn.