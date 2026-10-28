Hàng loạt bồn cây lớn 'án ngữ' vỉa hè phố Lê Duẩn
Hàng loạt bồn cây cảnh đặt san sát trên vỉa hè phố Lê Duẩn (Hà Nội), thu hẹp lối đi, khiến người dân phải xuống đường đi bộ.
Ghi nhận trên phố Lê Duẩn (Hà Nội), hàng loạt bồn cây cảnh màu vàng, in biểu tượng Hà Nội được đặt dọc vỉa hè, kéo dài qua nhiều cửa hàng, khu dân cư. Theo người dân, những bồn cây này xuất hiện từ khoảng giữa tháng 10.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hang-loat-bon-cay-lon-an-ngu-via-he-pho-le-duan-169261027223433716.htm