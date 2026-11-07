Hàng loạt biển báo giao thông không đảm bảo quy chuẩn
Thực hiện Quyết định số 01/2026 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố, nhiều tuyến đường dẫn vào khu vực nội đô đã được lắp đặt biển báo giao thông để chỉ dẫn phương tiện. Tuy nhiên, vị trí và độ cao của biển sau khi lắp đặt khiến người dân cảm thấy lo ngại bởi sự nguy hiểm do va chạm trong quá trình di chuyển.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hang-loat-bien-bao-giao-thong-khong-dam-bao-quy-chuan-246261107164019858.htm