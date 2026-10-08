Hãng KPL: Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng thúc đẩy cụ thể hóa nội hàm 'gắn kết chiến lược' giữa hai nước

Bài đăng trên trang Facebook chính thức của tờ Pathetlao. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tối 7/10, Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) đã đăng bài viết khẳng định “chuyến thăm chính thức Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào sắp tới của đồng chí Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sẽ góp phần tiếp tục củng cố, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào ngày càng phát triển; đặc biệt là thúc đẩy cụ thể hóa nội hàm ‘gắn kết chiến lược’ giữa hai nước, tăng cường hội nhập-kết nối, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nền kinh tế, tạo hành lang pháp lý ổn định, minh bạch và tạo môi trường thuận lợi để hai Đảng, hai nước đạt được các mục tiêu phát triển đã đề ra.”

Mở đầu, bài viết nêu bật trong lịch sử hiện đại của khu vực Đông Nam Á, hiếm có mối quan hệ nào bền chặt, trong sáng, sâu sắc và lâu bền như mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam. Mối quan hệ này đã được tôi luyện qua các cuộc đấu tranh, sự hy sinh, sự tin tưởng và tinh thần đoàn kết sâu sắc của nhân dân hai dân tộc.

Hai dân tộc Việt Nam-Lào cùng uống chung dòng nước Mekong, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vỹ, cùng chia ngọt sẻ bùi và cùng đấu tranh giành độc lập, tự do và xây dựng và phát triển đất nước. Tình đoàn kết gắn bó keo sơn đó đã trở thành tấm gương mẫu mực về quan hệ quốc tế trong sáng, là tài sản vô giá mà hai dân tộc cùng nâng niu, giữ gìn như “con ngươi của mắt mình.”

Bài viết nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam-Lào không xuất phát từ sự tính toán lợi ích hay sự ép buộc từ bất kỳ bên nào, mà được tôi luyện bằng xương máu, bằng lòng tin, bằng tình đồng chí anh em và sự đồng lòng trong ngọn lửa chiến tranh.

Trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, biết bao chiến sỹ Việt Nam đã hy sinh trên đất nước Lào và cũng có rất nhiều con em người dân Lào đã hy sinh xương máu để bảo vệ hành lang chiến lược dãy Trường Sơn - nơi kết nối vận mệnh của hai dân tộc.

Máu của nhân dân Lào và nhân dân Việt Nam đã hòa lẫn trên cùng một chiến trường, dưới cùng một lý tưởng: độc lập cho tổ quốc, tự do cho nhân dân và chủ nghĩa xã hội cho tương lai. Qua những thử thách gian khổ đó, tình đoàn kết Việt Nam-Lào đã được tôi luyện và trở thành sức mạnh to lớn không gì có thể lay chuyển.

Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã từng nói: “Tình đoàn kết Lào-Việt Nam quý hơn vàng, bạc và kim cương. Chúng ta phải bảo vệ như bảo vệ chính ‘con mắt, trái tim của mình.’”

Bài đăng trên trang Facebook chính thức của tờ Pathetlao. (Ảnh: TTXVN phát)

Bài viết khẳng định đó không chỉ là lời nói, mà là chân lý sống, là kim chỉ nam cho mọi hành động của hai dân tộc trong suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Sau khi hòa bình được lập lại, Việt Nam và Lào tiếp tục kề vai sát cánh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Từ năm 1977, Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước được ký kết, đặt nền tảng pháp lý vững chắc cho mối quan hệ toàn diện Việt Nam-Lào.

Dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, mối quan hệ đó không ngừng được mở rộng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng, an ninh đến kinh tế, giáo dục, văn hóa, khoa học và công nghệ.

Hợp tác về chính trị, quốc phòng và an ninh là một trong những trụ cột quan trọng của mối quan hệ Việt Nam-Lào. Hai nước phối hợp chặt chẽ, tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác giữ gìn an ninh, trật tự và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Về kinh tế, Lào là địa bàn đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Việt Nam. Các hiệp định thương mại được ký kết tập trung mở rộng hợp tác trên cơ sở bình đẳng và đôi bên cùng có lợi, tôn trọng tập quán và thông lệ thương mại quốc tế.

Hai nước đã ký Hiệp định vận chuyển hàng hóa quá cảnh, ban hành quy định quản lý hàng hóa của Lào quá cảnh Việt Nam; xây dựng siêu thị và Trung tâm triển lãm hàng hóa Việt Nam tại nhiều địa phương của Lào; xây dựng khu thương mại tự do ở các cửa khẩu biên giới.

Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, Việt Nam tiếp tục là một trong 3 quốc gia đầu tư lớn nhất tại Lào, cùng với Trung Quốc và Thái Lan. Việt Nam đầu tư vào nhiều lĩnh vực ở Lào như nông nghiệp, công nghiệp chế biến và sản xuất, tài chính, ngân hàng... Nhiều dự án đầu tư có hiệu quả, kinh doanh có lãi, tạo công ăn việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp tích cực cho việc thực hiện chính sách xóa nghèo và thúc đẩy phát triển kinh tế của cả hai nước.

Điểm sáng trong hợp tác kinh tế là dự án Cảng quốc tế Lào-Việt ở Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, cùng các dự án hợp tác nghiên cứu, xây dựng tuyến đường bộ và đường sắt xuyên biên giới theo Hành lang kinh tế Đông-Tây.

Các dự án này sẽ góp phần quan trọng giúp Lào có thể sử dụng vận tải đường biển và kết nối với tuyến hàng hải quốc tế, để thực hiện mục tiêu chiến lược của Lào là phấn đấu trở thành trung tâm kết nối và logistics trong khu vực Tiểu vùng Mekong và Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, Việt Nam luôn dành nguồn vốn hỗ trợ phát triển cho Lào. Nhiều cơ sở hạ tầng, trường học, bệnh viện trên đất nước Lào được xây dựng bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam, thể hiện tinh thần “giúp bạn là tự giúp mình” đầy tính nhân văn và tình yêu thương sâu sắc.

Ở chiều ngược lại, Lào luôn dành sự ủng hộ hết lòng cho Việt Nam, cả trên các diễn đàn quốc tế và trong giai đoạn Việt Nam phải đối mặt với những khó khăn, thách thức.

Mối quan hệ Việt Nam-Lào trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục không ngừng được mở rộng và phát triển thông qua các hiệp định hợp tác về bảo tồn, bảo tàng, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, xuất bản, thông tin và đào tạo cán bộ. Đặc biệt trong lĩnh vực di sản văn hóa, hai nước đã phối hợp tổ chức triển lãm giới thiệu về lịch sử, văn hóa, đất nước con người; về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong; nhiều tư liệu quý giá được hợp tác lưu trữ và nghiên cứu.

Hợp tác về giáo dục, hằng năm Việt Nam trao hàng nghìn suất học bổng cho sinh viên Lào; hàng chục nghìn sinh viên Lào đã và đang nghiên cứu học tập tại Việt Nam, trở thành những cầu nối hữu nghị giữa hai dân tộc.

Bài viết kết luận, thực tiễn hợp tác hiện nay càng khẳng định rõ tính đặc biệt và sự trường tồn của mối quan hệ Lào-Việt Nam. Hai nước không chỉ là láng giềng, mà còn là mối quan hệ "Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược", cùng phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế khu vực như ASEAN, Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS)... Hai nước luôn ủng hộ lập trường của nhau trên trường quốc tế, cùng nhau bảo vệ các nguyên tắc hòa bình, độc lập, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Trong bối cảnh cạnh tranh giành ảnh hưởng giữa các cường quốc khu vực, Lào và Việt Nam luôn kiên định lập trường độc lập, tự chủ, cùng nhau bảo vệ lợi ích chung của khu vực Đông Dương, đồng thời cùng bồi đắp cho Cộng đồng ASEAN đoàn kết và vững mạnh. Khi thế giới phải đối mặt với biến đổi khí hậu, khủng hoảng năng lượng và dịch bệnh, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau như anh em giữa hai nước đã trở thành nguồn sức mạnh để vượt qua mọi thách thức.

Không chỉ cùng nhau phát triển, Lào và Việt Nam còn cùng đóng góp vào việc bảo vệ hòa bình cho khu vực, đóng góp cho sự ổn định và thịnh vượng chung của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Nhìn lại chặng đường lịch sử hơn 60 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, có thể khẳng định rằng mối quan hệ Lào-Việt Nam là mối quan hệ đặc biệt, hiếm có, vững bền và mãi trường tồn. Đó là mối quan hệ đã được thử thách trong ngọn lửa chiến tranh, được phát triển bằng lòng tin chính trị và được nuôi dưỡng bằng tình thương yêu của người dân hai nước.

Hiện nay, khi hai nước cùng bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng phát triển giàu mạnh, việc gìn giữ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi người dân.

Như Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã từng khẳng định: “Bảo vệ tình đoàn kết Lào - Việt Nam như bảo vệ con mắt, trái tim của chính mình,” thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau càng phải kế thừa sự nghiệp này, làm cho mối quan hệ này mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, trở thành ánh sáng soi đường cho con đường đi tới độc lập, tự do và hạnh phúc của cả hai dân tộc./.