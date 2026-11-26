Đánh giá của Cục Hàng không, thị trường vận tải hàng không Việt Nam tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, thể hiện qua việc mở rộng mạng đường bay, gia tăng tần suất khai thác và sự tham gia của nhiều hãng hàng không trong nước, quốc tế.

Thị trường vận tải hàng không Việt Nam ghi nhận tăng trưởng tích cực. Ảnh: NIA.

Theo lịch bay mùa Đông 2026 (W26) có 83 hãng hàng không khai thác các chuyến bay quốc tế đến và đi từ Việt Nam, gồm 4 hãng hàng không Việt Nam và 79 hãng hàng không nước ngoài đến từ 31 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tổng tần suất khai thác quốc tế đạt 3.523 chuyến bay khứ hồi/tuần, tăng 271 chuyến/tuần, tương đương khoảng 8,3% so với lịch bay mùa Đông 2025.

Các hãng hàng không Việt Nam hiện khai thác hơn 117 đường bay quốc tế đến 22 quốc gia, vùng lãnh thổ, tăng 6 đường bay so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, 79 hãng hàng không nước ngoài khai thác thường lệ trên 159 đường bay đến Việt Nam, tăng 16 đường bay.

Đáng chú ý, lịch bay mùa Đông năm nay ghi nhận sự tham gia khai thác quốc tế của Sun PhuQuoc Airways với 18 đường bay đến 10 quốc gia, vùng lãnh thổ, tần suất 126 chuyến bay khứ hồi/tuần.

Sự xuất hiện của hãng hàng không mới góp phần bổ sung nguồn cung, đa dạng hóa mạng đường bay quốc tế đến Việt Nam.

Trong số các thị trường quốc tế, Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu với 625 chuyến bay khứ hồi/tuần, tiếp đến là Trung Quốc với 595 chuyến/tuần và Thái Lan với 343 chuyến/tuần.

Đặc biệt Trung Quốc là thị trường có mức tăng trưởng tần suất khai thác lớn nhất, tăng 60 chuyến bay khứ hồi/tuần và có thêm 3 hãng hàng không so với lịch bay mùa Đông 2025.

Hình ảnh hành khách di chuyển qua Nhà ga T3 cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Các thị trường Singapore, Malaysia và Philippines cũng ghi nhận mức tăng lần lượt 47, 34 và 32 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần.

Ở thị trường nội địa, 5 hãng hàng không Việt Nam gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air, Vietravel Airlines, Pacific Airlines và Sun PhuQuoc Airways khai thác 50 đường bay với tổng tần suất 4.182 chuyến/tuần, tăng 202 chuyến/tuần và thêm 2 đường bay so với cùng kỳ.

Vietjet Air khai thác 1.930 chuyến/tuần; Vietnam Airlines (bao gồm Vasco) khai thác 1.877 chuyến/tuần. Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways cũng tăng cường hoạt động, với tần suất lần lượt đạt 175 và 116 chuyến/tuần.

Tại các cảng hàng không quốc tế trọng điểm, Nội Bài và Tân Sơn Nhất tiếp tục là hai đầu mối có quy mô khai thác lớn nhất.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài có 53 hãng hàng không khai thác quốc tế, với tần suất 1.299 chuyến bay khứ hồi/tuần, tăng 181 chuyến/tuần so với lịch bay mùa Đông 2025.

Ở thị trường nội địa, 5 hãng hàng không khai thác 15 đường bay với tần suất 1.916 chuyến/tuần, tăng 85 chuyến/tuần.

Tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, có 52 hãng hàng không khai thác quốc tế, với tần suất 1.199 chuyến bay khứ hồi/tuần. Mạng đường bay nội địa gồm 19 đường bay, đạt tần suất 2.727 chuyến/tuần.

Các cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Quốc cũng duy trì hoạt động khai thác với quy mô lớn. Riêng Phú Quốc ghi nhận tần suất khai thác quốc tế đạt 276 chuyến bay khứ hồi/tuần, tăng 79 chuyến/tuần so với lịch bay mùa Đông 2025.

Số đường bay quốc tế do các hãng hàng không Việt Nam khai thác tại đây cũng tăng thêm 7 đường bay.

Cục Hàng không nhận định, việc gia tăng tần suất và mở rộng mạng đường bay cho thấy nhu cầu kết nối hàng không với Việt Nam tiếp tục được duy trì.

Đây cũng là cơ sở để tăng khả năng vận chuyển hành khách, thúc đẩy du lịch, thương mại và giao lưu giữa Việt Nam với các thị trường quốc tế.