Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, thị trường vận tải hàng không Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực, với sự mở rộng mạng đường bay nội địa, quốc tế và sự tham gia ngày càng đa dạng của các hãng hàng không.

Ở thị trường quốc tế, có 83 hãng hàng không tham gia khai thác các chuyến bay đến và đi từ Việt Nam, gồm 4 hãng hàng không Việt Nam và 79 hãng hàng không nước ngoài đến từ 31 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tổng tần suất khai thác đạt 3.523 chuyến bay khứ hồi/tuần, tăng 8,3% so với lịch bay mùa Đông 2025.

Các hãng hàng không Việt Nam khai thác 117 đường bay quốc tế đến 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 6 đường bay. Trong khi đó, các hãng hàng không nước ngoài khai thác 159 đường bay thường lệ đến Việt Nam, tăng 16 đường bay so với cùng kỳ.

Mạng đường bay nội địa và quốc tế tiếp tục được mở rộng trong lịch bay mùa Đông 2026.

Đáng chú ý, lịch bay mùa Đông năm nay ghi nhận sự tham gia khai thác quốc tế của Sun PhuQuoc Airways với 18 đường bay đến 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, tần suất 126 chuyến bay khứ hồi/tuần.

Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu các thị trường quốc tế với 625 chuyến bay khứ hồi/tuần, tiếp đến là Trung Quốc với 595 chuyến và Thái Lan với 343 chuyến. Riêng thị trường Trung Quốc ghi nhận mức tăng 60 chuyến/tuần và thêm 3 hãng hàng không tham gia khai thác.

Tại thị trường nội địa, các hãng hàng không Việt Nam khai thác 50 đường bay với tổng tần suất 4.182 chuyến/tuần, tăng 202 chuyến/tuần và 2 đường bay so với lịch bay mùa Đông 2025.

Trong đó, Vietjet Air khai thác 1.930 chuyến/tuần; Vietnam Airlines (bao gồm Vasco) khai thác 1.877 chuyến/tuần; Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways lần lượt khai thác 175 và 116 chuyến/tuần.

Nội Bài và Tân Sơn Nhất tiếp tục giữ vai trò đầu mối kết nối hàng không quan trọng, với tần suất khai thác quốc tế lần lượt đạt 1.299 và 1.199 chuyến bay khứ hồi/tuần.

Bên cạnh đó, các cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Quốc cũng duy trì hoạt động khai thác sôi động. Riêng Phú Quốc đạt 276 chuyến bay quốc tế khứ hồi/tuần, tăng 79 chuyến/tuần; số đường bay quốc tế do các hãng hàng không Việt Nam khai thác tăng thêm 7 đường bay.

Việc mở rộng mạng đường bay và tăng tần suất khai thác không chỉ nâng cao năng lực kết nối của Việt Nam với các thị trường quốc tế mà còn tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư, logistics và du lịch.