Các cảng hàng không quốc tế lớn như Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Phú Quốc tiếp tục giữ vai trò đầu mối trong mạng lưới vận tải hàng không, góp phần tăng cường kết nối trong nước và quốc tế.

Tăng trưởng mạnh các đường bay quốc tế

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong lịch bay mùa Đông 2026, có 83 hãng hàng không tham gia khai thác các chuyến bay quốc tế đi và đến Việt Nam, gồm 4 hãng hàng không trong nước và 79 hãng hàng không nước ngoài đến từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng tần suất khai thác đạt 3.523 chuyến bay khứ hồi/tuần, tăng 271 chuyến/tuần, tương đương khoảng 8,3% so với lịch bay mùa Đông 2025.

Các hãng hàng không Việt Nam tiếp tục mở rộng mạng đường bay quốc tế lên 117 đường bay, kết nối với 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 6 đường bay so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, các hãng hàng không nước ngoài khai thác 159 đường bay thường lệ đến Việt Nam, tăng 16 đường bay so với lịch bay mùa Đông 2025.

Đáng chú ý, thị trường ghi nhận sự tham gia khai thác quốc tế của Sun PhuQuoc Airways với 18 đường bay kết nối 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, đạt tần suất 126 chuyến bay khứ hồi/tuần.

Xét theo quy mô thị trường, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường hàng không quốc tế lớn nhất của Việt Nam với 625 chuyến bay khứ hồi/tuần. Trung Quốc đứng thứ hai với 595 chuyến/tuần, đồng thời là thị trường có mức tăng trưởng nổi bật nhất, tăng 60 chuyến/tuần và có thêm 3 hãng hàng không tham gia khai thác so với mùa Đông năm 2025.

Thị trường Thái Lan đạt 343 chuyến/tuần. Các thị trường Singapore, Malaysia và Philippines cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, lần lượt tăng thêm 47, 34 và 32 chuyến bay khứ hồi/tuần.

Mạng bay nội địa tiếp tục được mở rộng

Các hãng hàng không trong nước và quốc tế tiếp tục mở rộng mạng đường bay, tăng tần suất khai thác, góp phần nâng cao năng lực kết nối hàng không của Việt Nam.

Ở thị trường trong nước, 5 hãng hàng không Việt Nam gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air, Vietravel Airlines, Pacific Airlines và Sun PhuQuoc Airways đang khai thác 50 đường bay nội địa với tổng tần suất 4.182 chuyến/tuần, tăng 202 chuyến/tuần và thêm 2 đường bay so với lịch bay mùa Đông 2025.

Trong đó, Vietjet Air khai thác 1.930 chuyến/tuần; Vietnam Airlines (bao gồm Vasco) khai thác 1.877 chuyến/tuần; Vietravel Airlines đạt 175 chuyến/tuần và Sun PhuQuoc Airways đạt 116 chuyến/tuần.

Việc duy trì và gia tăng tần suất khai thác của các hãng hàng không trong nước góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng đa dạng của người dân, đồng thời tăng cường kết nối giữa các trung tâm kinh tế, du lịch và các địa phương trên cả nước.

Hoạt động vận tải hàng không trong lịch bay mùa Đông 2026 tiếp tục tập trung tại các cảng hàng không quốc tế trọng điểm, trong đó Nội Bài và Tân Sơn Nhất giữ vai trò chủ lực trong kết nối hàng không quốc tế và nội địa.

Tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, có 53 hãng hàng không khai thác các đường bay quốc tế với tần suất 1.299 chuyến bay khứ hồi/tuần, tăng 181 chuyến/tuần so với lịch bay mùa Đông 2025. Đối với thị trường nội địa, 5 hãng hàng không khai thác 15 đường bay với tần suất 1.916 chuyến/tuần, tăng 85 chuyến/tuần.

Tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, có 52 hãng hàng không khai thác các đường bay quốc tế với tần suất 1.199 chuyến bay khứ hồi/tuần. Hoạt động khai thác nội địa đạt 2.727 chuyến/tuần trên 19 đường bay.

Trong khi đó, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc ghi nhận sự gia tăng đáng kể của hoạt động khai thác quốc tế, với tần suất đạt 276 chuyến bay khứ hồi/tuần, tăng 79 chuyến/tuần so với cùng kỳ. Số đường bay quốc tế do các hãng hàng không Việt Nam khai thác tại cảng hàng không này cũng tăng thêm 7 đường bay.

Tăng cường kết nối, tạo động lực phát triển kinh tế

Cục trưởng Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng

Đánh giá về diễn biến thị trường, Cục trưởng Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho rằng, việc gia tăng tần suất khai thác, mở rộng mạng đường bay và thu hút thêm các hãng hàng không tham gia thị trường trong lịch bay mùa Đông 2026 cho thấy sức phát triển của hoạt động vận tải hàng không Việt Nam, đồng thời tạo thêm dư địa cho kết nối và hội nhập quốc tế.

Mạng đường bay được mở rộng không chỉ góp phần thúc đẩy giao lưu, trao đổi khách du lịch mà còn hỗ trợ hoạt động đầu tư, thương mại và logistics, tạo thuận lợi cho lưu chuyển hàng hóa, hành khách giữa Việt Nam với các thị trường quốc tế.

Ở trong nước, việc tăng cường kết nối hàng không giữa các vùng, miền góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, thúc đẩy liên kết vùng và phát triển các ngành kinh tế có liên quan.