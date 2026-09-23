Hàng không Việt đua 'sắm' máy bay, nâng đội tàu bay lên nhiều nhất từ trước đến nay

Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, tính đến ngày 22/9/2026, cả nước có 258 máy bay đang đăng ký quốc tịch Việt Nam thuộc 13 doanh nghiệp, gồm các hãng hàng không thương mại, hàng không chung, hàng không chuyên dụng và đào tạo.

Vietjet dẫn đầu với 107 máy bay, gồm 16 Airbus A320, 83 Airbus A321 và 8 Airbus A330. Đáng chú ý, trong tháng 9, hãng tiếp tục tiếp nhận thêm máy bay Airbus A330 thân rộng, phục vụ kế hoạch mở rộng mạng bay quốc tế và nhu cầu vận chuyển dịp cuối năm.

Vietjet hiện có hơn 400 máy bay đặt hàng từ Airbus và Boeing, với kế hoạch tiếp nhận đến năm 2030.

Một số hãng hàng không trong nước tiếp tục bổ sung các dòng máy bay thân rộng. Ảnh: H.H

Vietnam Airlines đứng thứ hai với 94 máy bay, gồm 4 Airbus A320, 59 Airbus A321, 14 Airbus A350 và 17 Boeing 787.

Đầu tháng 9, Vietnam Airlines và Airbus ký biên bản ghi nhớ về 5 máy bay thân rộng Airbus A350-900. Số máy bay này dự kiến được bàn giao trong giai đoạn 2033-2034.

Như vậy, riêng Vietjet và Vietnam Airlines đang sở hữu 201 trong tổng số 258 tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, tương đương gần 78%.

Đứng thứ ba là Sun PhuQuoc Airways với 21 máy bay, gồm 4 Airbus A320, 16 Airbus A321 và 1 Airbus A330. Hãng vừa tiếp nhận chiếc Airbus A330 đầu tiên và đặt mục tiêu nâng đội bay lên 33 chiếc vào cuối năm 2026, 60 chiếc vào cuối năm 2027, 100 chiếc vào cuối năm 2030 và 200 chiếc vào cuối năm 2035.

Ở nhóm tiếp theo, VASCO và Hàng không Hành Tinh Xanh cùng có 6 máy bay.

Ba doanh nghiệp có 5 máy bay gồm Vietravel Airlines, Hàng không Hải Âu và Hàng không Bầu Trời Xanh. Trong đó, Vietravel Airlines ngày 21/9 tiếp nhận thêm một Airbus A321, nâng đội bay lên 5 chiếc, gồm 1 Airbus A320 và 4 Airbus A321.

Pacific Airlines có 3 Airbus A321.

Sun Air và Đào tạo Bay Việt mỗi đơn vị có 2 máy bay. Hàng không Tre Việt và Hàng không lưỡng dụng Ngôi Sao Việt mỗi đơn vị có 1 máy bay.

Đội tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam hiện gồm nhiều dòng máy bay, từ Airbus A320, Airbus A321 đến các máy bay thân rộng Airbus A330, Airbus A350, Boeing 787, cùng máy bay thương gia, chuyên dụng và phục vụ đào tạo.

Theo đại diện Cục Hàng không Việt Nam, 258 chiếc là số lượng tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay.