Hàng không tăng trưởng hai con số, kỳ vọng phục vụ 94 triệu khách năm 2026

Đội tàu bay tiếp tục được mở rộng

Theo báo cáo mới nhất gửi Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam cho biết thị trường vận tải hàng không tiếp tục tăng trưởng dù chịu tác động từ biến động giá nhiên liệu Jet A1, xung đột địa chính trị và những gián đoạn của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thị trường hàng không Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 9 tháng đầu năm 2026. (Ảnh: Phan Công).

Lũy kế 9 tháng, thị trường hàng không Việt Nam ước vận chuyển 70,5 triệu hành khách, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng hàng hóa đạt khoảng 1,3 triệu tấn, tăng 13%.

Đáng chú ý, trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 vừa qua, từ ngày 29/8 - 2/9, các hãng hàng không đã vận chuyển khoảng 1,2 triệu hành khách, với 11.600 lượt cất hạ cánh, tăng lần lượt 10,4% và 13,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đà phục hồi của thị trường, các hãng hàng không Việt Nam tiếp tục tăng cường đội tàu bay thông qua cả thuê và mua mới. Vietjet, Sun PhuQuoc Airways và Vietravel Airlines đều có kế hoạch bổ sung tàu bay, qua đó mở rộng năng lực khai thác và đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết cơ quan quản lý đã tập trung xử lý các nhiệm vụ chuyên môn thuộc thẩm quyền nhằm hỗ trợ hoạt động của các hãng hàng không trong nước và quốc tế, từ cấp, cấp lại giấy phép kinh doanh đến hỗ trợ thuê, mua tàu bay, cấp phép bay và điều phối slot tại các cảng hàng không, sân bay.

Công tác xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý cũng được đẩy mạnh. Trong 9 tháng đầu năm, Cục Hàng không Việt Nam đã tham mưu Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ ban hành Nghị định số 208 ngày 15/6/2026, đồng thời trình Bộ ban hành Thông tư số 48 ngày 30/6/2026.

Hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng với nhiều đối tác và khu vực như ASEAN - Anh, Ấn Độ, Canada, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, tạo thêm dư địa phát triển mạng đường bay và mở rộng thị trường hàng không Việt Nam.

Với đà tăng trưởng hiện nay, Cục Hàng không Việt Nam dự kiến cả năm 2026 thị trường sẽ đạt khoảng 94 triệu hành khách và trên 1,6 triệu tấn hàng hóa, tăng tương ứng 13% và 9,3% so với năm 2025.

Sân bay Long Thành, Gia Bình mở thêm không gian phát triển

Theo Cục Hàng không Việt Nam, cùng với tăng trưởng sản lượng, việc tổ chức lại mạng lưới hạ tầng hàng không và kết nối đa phương thức đang được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Tại các cảng hàng không quốc tế lớn như Nội Bài và Tân Sơn Nhất, công tác điều phối giao thông kết nối mặt đất, phân luồng xe công nghệ và xe buýt chất lượng cao được tăng cường nhằm giảm áp lực giao thông quanh sân bay.

Đối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cơ quan quản lý đã phối hợp xây dựng phương án phân chia khai thác, đồng thời thúc đẩy kết nối sân bay với hệ thống đường bộ cao tốc và đường sắt.

Trong khi đó, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được định hướng gắn với trung tâm logistics đa phương thức. Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc hình thành các đầu mối giao thông đa phương thức có thể góp phần tổ chức lại mạng lưới vận tải, giảm áp lực cho các sân bay hiện hữu và mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội.

Cục cũng tham gia xây dựng Đề án phát triển hệ thống trung tâm logistics đến năm 2035, tổng kết chính sách về logistics và hoàn thiện Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2035, định hướng đến năm 2050.

Đẩy mạnh số hóa hoạt động hàng không

Chuyển đổi số tiếp tục là một trong những hướng đi trọng tâm của ngành hàng không. Cục Hàng không Việt Nam đang triển khai quy trình điện tử, cung cấp các thủ tục hành chính đủ điều kiện trên Hệ thống Dịch vụ công quốc gia và Bộ phận Một cửa, tạo thuận lợi cho các hãng hàng không khai thác chuyến bay đến, đi và quá cảnh qua Việt Nam.

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư và định danh điện tử qua VNeID tại các cảng hàng không cũng tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục của hành khách.

Trong lĩnh vực quản lý, điều hành bay, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đang triển khai lộ trình quản lý thông tin trên toàn hệ thống (SWIM) và quản lý thông tin chuyến bay, luồng bay theo hướng hợp tác (FF-ICE), phù hợp với các tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO). Mục tiêu là nâng cao năng lực điều phối, sử dụng hiệu quả vùng trời và hạn chế ùn tắc trong khai thác.

Trong 3 tháng cuối năm, Cục Hàng không Việt Nam xác định tiếp tục triển khai hiệu quả các quy định mới về vận tải hàng không và hàng không dân dụng theo Luật Hàng không dân dụng năm 2025 cùng các nghị định, thông tư mới.

Trọng tâm trước mắt là điều phối lịch bay mùa Đông 2026/2027, đồng thời điều chỉnh các tham số khai thác tại những cảng hàng không trọng điểm để đáp ứng nhu cầu tăng cao vào dịp cuối năm, tết Dương lịch và tết Nguyên đán 2027.

Về hạ tầng, cơ quan quản lý sẽ phối hợp đẩy nhanh tiến độ đưa Long Thành vào khai thác, hoàn thiện phương án phân chia khai thác tại Gia Bình và thúc đẩy các tuyến giao thông kết nối với các cảng hàng không.

Đối với các hãng hàng không, Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung đội tàu bay, theo dõi sát diễn biến giá nhiên liệu và khuyến khích các hãng duy trì mức giá vé hợp lý, nhất là trong các giai đoạn cao điểm.

Trên phương diện quốc tế, ngành hàng không dự kiến đàm phán các hiệp định, thỏa thuận hàng không với một số quốc gia khu vực Trung Á, đồng thời tổ chức Hội nghị ATWG54 tại Đà Nẵng trong tháng 10/2026.

Với việc thị trường tiếp tục tăng trưởng hai con số, cùng năng lực đội tàu bay được bổ sung và hạ tầng hàng không từng bước mở rộng, ngành hàng không Việt Nam đang hướng tới mục tiêu duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới khi Long Thành và các đầu mối hàng không - logistics mới đi vào khai thác.