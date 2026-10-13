Hàng không Saudi Arabia rơi vào tình trạng gián đoạn nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua

Khói bốc lên gần sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh, Saudi Arabia, ngày 19/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giới chức Saudi Arabia đã kéo dài thời gian đóng cửa sân bay quốc tế ở thủ đô Riyadh cho đến ngày 17/10. Các hãng hàng không cũng hủy hàng loạt chuyến bay đến và đi từ sân bay này sau các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi.

Trong một thông báo, Cơ quan Hàng không Dân dụng Saudi Arabia cho biết hoạt động tại Sân bay Quốc tế King Khalid – sân bay nhộn nhịp thứ hai của quốc gia này sau sân bay Jeddah – đã bị tạm dừng để hoàn tất các quy trình nhằm đảm bảo an toàn cũng như khả năng sẵn sàng vận hành của các cơ sở hạ tầng thuộc sân bay. Theo một thông báo phát đi ngày 12/10, Sân bay Quốc tế King Khalid sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến 21h00 GMT ngày 17/10 (tức 4 giờ sáng ngày 18/10 theo giờ Việt Nam).

Dữ liệu từ ứng dụng theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy các máy bay đã chủ động tránh khu vực thủ đô Riyadh vào ngày 12/10, mặc dù các máy bay thương mại vẫn di chuyển qua không phận Saudi Arabia để hạ cánh xuống sân bay Jeddah. Công ty phân tích dữ liệu hàng không Cirium cho biết tỷ lệ hủy chuyến trên tất cả các sân bay của Saudi Arabia đã chạm mốc 46,4%.

Sự gián đoạn này đã buộc các hãng hàng không trên khắp châu Âu và châu Á phải tạm dừng cung cấp dịch vụ. Trong khi đó, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 11/10 đã khuyến cáo các hãng hàng không của nước này cần cẩn trọng khi bay đến hoặc đi qua không phận Saudi Arabia. Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) cũng đã mở rộng cảnh báo đối với không phận Saudi Arabia.

Chuyên gia phân tích hàng không John Strickland nhận định rằng tác động của sự gián đoạn này không chỉ dừng lại trong phạm vi Saudi Arabia mà còn lan rộng ra toàn khu vực cũng như các tuyến kết nối toàn cầu. Tổ chức OPSGROUP đã khuyến cáo các hãng hàng không tránh hoàn toàn hành lang hàng không phía Nam băng qua Trung Đông, đồng thời chuyển hướng sang lộ trình từ châu Âu đến châu Á đi qua khu vực Trung Á.

Tập đoàn Lufthansa đã hủy toàn bộ các chuyến bay đến Riyadh cho đến ngày 16/10, trong khi Air France-KLM kéo dài thời gian ngừng khai thác các chuyến bay đi và đến Riyadh cho đến cuối tháng. Hãng hàng không Etihad Airways thông báo đã hủy các chuyến bay giữa Abu Dhabi với Riyadh, Jeddah và Dammam do sự gián đoạn trong khu vực, đồng thời cho biết toàn bộ các chuyến bay giữa Abu Dhabi và Riyadh sẽ bị hủy cho đến ngày 19/10. Về phần mình, Qatar Airways ngày 12/10 cho biết hãng đã tạm thời ngừng những chuyến bay đến và đi từ Riyadh cũng như Dammam do tình hình hiện tại. Delta Air Lines tuyên bố lùi kế hoạch mở lại các đường bay từ Atlanta đến Riyadh – vốn dự kiến bắt đầu vào ngày 23/10 – sang tận tháng 3/2027.

Sân bay Quốc tế King Khalid đã ngưng hoạt động kể từ sau đợt tấn công ngày 10/10 khiến 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Đây là cuộc tấn công gây thương vong nhiều nhất tại Vương quốc này trong hơn 10 năm qua. Sang ngày 11/10, một đợt tấn công khác tiếp tục làm một người thiệt mạng và gần 10 người khác bị thương.

Các đợt tấn công này đã gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng nhất đối với ngành hàng không Saudi Arabia trong nhiều năm qua, trong bối cảnh ngành này vốn đang phải chật vật ứng phó với xung đột khắp khu vực Trung Đông cũng như giá nhiên liệu bay tăng cao đang bào mòn lợi nhuận. Sự việc cũng dấy lên những lo ngại về việc hàng không dân dụng trở thành mục tiêu trong các cuộc xung đột vũ trang.

Làn sóng leo thang căng thẳng với lực lượng Houthi đã gia tăng lo ngại về những tác động kinh tế diện rộng. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Saudi Arabia được dự đoán sẽ giảm 3,6% trong năm nay, do sự kết hợp của nhiều yếu tố tiêu cực, trong đó có sự sụt giảm hoạt động thuộc lĩnh vực dầu mỏ.