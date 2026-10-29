Hàng không phát triển, cơ hội làm giàu cho doanh nghiệp công nghệ

Hệ thống sân bay toàn cầu cần hơn 4.000 tỷ USD

Theo bộ dữ liệu giao thông sân bay toàn cầu năm 2026 (World Airport Traffic Dataset 2026) của Hội đồng Sân bay quốc tế (ACI World), năm 2025, các sân bay trên thế giới ghi nhận hơn 103,1 triệu lượt cất, hạ cánh, tăng 2% so với năm trước.

Dự án nhà ga mới tại sân bay Perth (Australia), nơi DXC Technology được lựa chọn tích hợp hơn 70 hệ thống công nghệ.

Riêng 20 sân bay nhộn nhịp nhất ghi nhận khoảng 11,3 triệu lượt cất, hạ cánh, chiếm 11% tổng số lượt toàn cầu. Trong đó, ba sân bay của Mỹ dẫn đầu gồm Chicago O'Hare với hơn 857.000 lượt, Atlanta với khoảng 808.000 lượt và Dallas/Fort Worth với khoảng 743.000 lượt.

Nhu cầu vận tải hàng không gia tăng thúc đẩy đầu tư phát triển hạ tầng. Theo ACI World, ngành sân bay toàn cầu cần đầu tư hơn 4.000 tỷ USD vào hạ tầng đến năm 2055 để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng.

Tại Việt Nam, theo Quyết định số 1140/QĐ-BXD ngày 1/7/2026 của Bộ Xây dựng về điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, đến năm 2030, Việt Nam tiếp tục duy trì quản lý, đầu tư, khai thác các cảng hàng không hiện hữu; đồng thời nghiên cứu quy hoạch, hình thành 36 cảng hàng không, gồm 19 cảng quốc tế và 17 cảng nội địa.

Tầm nhìn đến năm 2050, hệ thống được định hướng hình thành 37 cảng hàng không, gồm 20 cảng quốc tế và 17 cảng nội địa. Sự phát triển của mạng lưới cảng hàng không, nhà ga tạo cơ hội cho các doanh nghiệp công nghệ hàng không.

Cơ hội cho doanh nghiệp công nghệ

Theo báo cáo Air Transport IT Insights của SITA, các hãng hàng không và sân bay trên thế giới đã chi tổng cộng 50,8 tỷ USD cho công nghệ thông tin trong năm 2025, mức cao kỷ lục.

Khảo sát của SITA cho thấy 63% sân bay có kế hoạch tăng chi tiêu công nghệ thông tin trong năm 2026; 89% xác định việc ra quyết định dựa trên dữ liệu là ưu tiên chiến lược và 73% đang đầu tư vào trí tuệ nhân tạo phục vụ dự báo, tự động hóa.

Ngoài ra, 48% sân bay được khảo sát có kế hoạch triển khai giải pháp truyền tải, chia sẻ hoặc đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống trước năm 2027.

Ông Gordon Heap, DXC Technology.

Ông David Lavorel, Tổng giám đốc SITA, cho rằng việc dữ liệu chưa được chia sẻ thông suốt giữa các hệ thống và đối tác đang hạn chế hiệu quả đầu tư công nghệ của ngành hàng không.

Từ kinh nghiệm triển khai các dự án công nghệ hàng không, ông Gordon Heap, chuyên gia cấp cao phụ trách lĩnh vực hàng không của DXC Technology, chia sẻ với Báo Xây dựng rằng một sân bay thông thường cần khoảng 100 hệ thống khác nhau để duy trì hoạt động.

Theo ông, doanh nghiệp công nghệ cần bắt đầu từ việc tìm hiểu mục tiêu kinh doanh và yêu cầu vận hành của khách hàng, sau đó xác định kiến trúc hệ thống, lựa chọn giải pháp phù hợp.

Chia sẻ kinh nghiệm cạnh tranh trên thị trường, ông Gordon Heap cho rằng doanh nghiệp cần hiểu nhu cầu và những trở ngại của khách hàng; xây dựng lộ trình ứng dụng công nghệ phù hợp với đổi mới; đồng thời có kinh nghiệm triển khai, tích hợp giải pháp từ nhiều nhà cung cấp.

Theo ông Gordon Heap, DXC Technology tập trung tích hợp các sản phẩm công nghệ thành giải pháp tổng thể, đồng thời phát triển kiến trúc dữ liệu và bảo mật phục vụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong vận hành sân bay.

Theo thông tin từ Perth Airport (Australia), DXC Technology được lựa chọn làm đơn vị tích hợp hệ thống tổng thể (Master Systems Integrator - MSI) cho dự án nhà ga mới, phụ trách thiết kế, tích hợp, kiểm thử và đưa vào vận hành hơn 70 hệ thống công nghệ thông tin và công nghệ vận hành.

Tại Việt Nam, ông Gordon Heap cho biết trung tâm DXC tại Việt Nam đang cung cấp dịch vụ thiết kế, phát triển, hiện đại hóa ứng dụng và quản lý sản phẩm cho khách hàng quốc tế. Doanh nghiệp cũng ghi nhận thêm cơ hội từ khách hàng trong nước và kỳ vọng tiếp tục mở rộng hoạt động.

Theo báo cáo World Airport Traffic Forecasts 2025–2054 của ACI World, lượng hành khách thông qua các sân bay toàn cầu được dự báo đạt khoảng 10,2 tỷ lượt năm 2026 và 18,8 tỷ lượt vào năm 2045.