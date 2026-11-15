Hàng không Mỹ liên tiếp gặp sự cố, hai máy bay Boeing va chạm tại Miami

Theo FAA và lãnh đạo sân bay Miami, vụ va chạm xảy ra khoảng 21 giờ 15 phút ngày 14-11 (giờ địa phương), tại điểm giao nhau của 2 đường lăn.

Vào thời điểm trên, đầu cánh chiếc Boeing 737 của Copa Airlines vừa hạ cánh thì va chạm vào phần mũi chiếc Boeing 767 chở hàng của UPS đang di chuyển để chuẩn bị khởi hành đến Bogotá (Colombia).

FAA cho biết trước đó, kiểm soát viên không lưu đã yêu cầu tổ lái UPS nhường đường cho chuyến bay Copa Airlines.

2 người bị thương nhẹ được sơ cứu tại hiện trường, trong khi phi hành đoàn của UPS được xác nhận an toàn.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy phần mũi máy bay chở hàng bị hư hỏng, trong khi chiếc Boeing 737 của Copa Airlines bị ảnh hưởng ở đầu cánh.

Phần mũi máy bay chở hàng của UPS bị hư hỏng. Ảnh: ABC News

Vụ va chạm xảy ra trong bối cảnh ngành hàng không Mỹ vừa trải qua đợt gián đoạn lớn.

Ngày 13-11, FAA yêu cầu tạm dừng các chuyến bay khởi hành trên toàn quốc sau sự cố liên quan đến hệ thống kiểm soát không lưu, khiến nhiều chuyến bay bị chậm hoặc hủy chuyến.

FAA cho biết lịch bay tại Mỹ dự kiến trở lại bình thường vào cuối ngày 15-11. Cơ quan này tiếp tục điều tra vụ va chạm tại Miami, trong khi các sân bay và hãng hàng không khắc phục những ảnh hưởng còn lại từ đợt gián đoạn trước đó.