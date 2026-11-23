Màn hình thông báo hàng loạt chuyến bay của Delta Air Lines bị hoãn. Ảnh: THX

Theo truyền thông Mỹ, hơn 2.000 chuyến bay của hãng Delta Air Lines bị chậm trên khắp nước Mỹ trong ngày 22-11, chỉ vài ngày trước cao điểm đi lại dịp Lễ Tạ ơn.

Dữ liệu của FlightAware cho thấy đến tối 22-11 (giờ miền Đông nước Mỹ), có 2.091 chuyến bay của Delta Air Lines bị chậm, chiếm 61% tổng lịch bay trong ngày, trong khi 226 chuyến bị hủy.

Sự cố xuất phát từ hệ thống tự động tính toán trọng lượng máy bay trước khi cất cánh (bao gồm trọng lượng hành khách, hành lý và nhiên liệu). Delta Air Lines phải chuyển sang quy trình thủ công để bảo đảm máy bay có thể khởi hành an toàn trong thời gian khắc phục lỗi.

Hãng sau đó xác nhận hệ thống tự động đã được khôi phục và loại trừ khả năng bị tấn công mạng. Tuy nhiên, tình trạng chậm chuyến vẫn tiếp diễn.

Sự cố xảy ra hơn 1 tuần sau khi Cục hàng không liên bang Mỹ (FAA) phải dừng toàn bộ chuyến bay khởi hành trên cả nước Mỹ ngày 13-11 do lỗi mạng liên lạc, khiến hơn 12.000 chuyến bay bị hủy. Nguyên nhân do bộ định tuyến mới lắp đặt gây quá tải mạng.