Hàng không Mỹ gián đoạn trên toàn quốc do sự cố liên lạc

Hành khách làm thủ tục tại sân bay quốc tế Nashville (Mỹ) trong thời gian FAA áp dụng lệnh tạm dừng cất cánh ngày 13-11. Ảnh: FOX NEWS

Theo FAA, lệnh tạm dừng được ban hành do “những tình huống đặc biệt” và “vì lý do an toàn”.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin cho biết chính phủ liên bang đang điều tra sự cố và chưa phát hiện dấu hiệu tấn công có chủ đích. Theo ông, sự cố liên quan đến việc gián đoạn kết nối viễn thông.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy cho biết sự cố ảnh hưởng đến tất cả các trung tâm kiểm soát không lưu đường dài. Các kỹ thuật viên FAA đang điều tra nguyên nhân.

Theo dữ liệu của nền tảng theo dõi chuyến bay Flightradar24, khoảng 3.100 máy bay đang trên hành trình đến các sân bay tại Mỹ trước khi lệnh tạm dừng được ban hành. Lệnh này khiến các chuyến bay chưa khởi hành không thể cất cánh.

Tại Canada, cơ quan điều hành dịch vụ điều hướng hàng không NAV Canada cho biết đang theo dõi tình hình và chưa ghi nhận ảnh hưởng đến các hệ thống hàng không của nước này.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2023, FAA ban hành lệnh tạm dừng cất cánh trên toàn quốc. Năm 2023, sự cố hệ thống thông báo hàng không NOTAM khiến các phi công không thể tiếp nhận thông tin cần thiết trước khi máy bay cất cánh. Trước đó, FAA cũng áp dụng biện pháp tương tự sau vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001.