Hàng không Mỹ chật vật khôi phục sau sự cố kiểm soát không lưu

Tháp kiểm soát không lưu tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington, ở Arlington, bang Virginia (Mỹ), ngày 13/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người đứng đầu Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) Bryan Bedford dự kiến hoạt động hàng không nước này sẽ trở lại bình thường vào cuối ngày 15/11 (giờ địa phương), sau sự cố kỹ thuật khiến hàng chục nghìn chuyến bay bị hủy, ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn hành khách và gây gián đoạn hàng không quốc tế.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 14/11, ông Bedford cho biết khoảng 12.000 chuyến bay đã bị hủy trong ngày 13/11.

Mặc dù lệnh tạm ngừng cất cánh trên toàn quốc được dỡ bỏ lúc 20h15 cùng ngày (giờ miền Đông Mỹ), tình trạng gián đoạn vẫn tiếp diễn.

Theo trang theo dõi chuyến bay FlightAware, hơn 6.600 chuyến bay tiếp tục bị hủy trong ngày 14/11 và hơn 1.200 chuyến bị hủy tính đến sáng 15/11. Ông Bedford dự báo lịch trình bay sẽ được khôi phục đầy đủ vào cuối ngày 15/11.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết sự cố xảy ra trong quá trình nâng cấp hệ thống liên lạc, thay thế đường dây đồng cũ bằng cáp quang tốc độ cao.

Trục trặc khiến việc liên lạc với máy bay và truyền dữ liệu radar bị ảnh hưởng, buộc nhà chức trách phải tạm ngừng cho máy bay cất cánh trong khoảng 4 giờ. T

heo ông, lỗi của nhà thầu hoặc thiết bị có thể đã khiến lưu lượng dữ liệu tăng đột biến, gây quá tải các bộ định tuyến trong hệ thống kiểm soát không lưu.

Ông Bedford khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy sự cố liên quan đến hành vi phá hoại hoặc trí tuệ nhân tạo (AI).

FAA chỉ mở lại không phận sau khi khôi phục đầy đủ chức năng tại các cơ sở kiểm soát không lưu. Cơ quan này đang phối hợp với công ty L3Harris Technologies, đơn vị thực hiện nâng cấp hệ thống, để điều tra nguyên nhân, xác định liệu sự cố xuất phát từ lỗi thao tác, lắp đặt hay thiết bị.

Đây là lần thứ hai kể từ các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, Mỹ phải áp dụng lệnh tạm ngừng cất cánh trên toàn quốc. Sự cố khiến nhiều máy bay phải chờ trên đường lăn, các nhà ga và khu vực cửa khởi hành quá tải, trong khi hành khách phải chờ đợi hoặc thay đổi lịch trình.

Ông Tim Johnson, phụ trách lĩnh vực người tiêu dùng tại Cơ quan Hàng không Dân dụng Anh, cảnh báo tình trạng gián đoạn có thể còn kéo dài do các hãng phải bố trí lại chuyến bay và sắp xếp chỗ cho hành khách bị ảnh hưởng.

Sự cố cũng làm dấy lên quan ngại về tình trạng lạc hậu của hạ tầng hàng không Mỹ. Bộ trưởng Duffy kêu gọi Quốc hội cấp 50 tỷ USD để nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống kiểm soát không lưu.

Trong khi đó, các nghị sỹ Mỹ đề nghị điều tra nguyên nhân sự cố và đánh giá khả năng bảo vệ hệ thống trước các cuộc tấn công mạng. Tính đến sáng 15/11, Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra tuyên bố công khai về vụ việc./.