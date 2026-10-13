Hàng không Malaysia tiếp tục hủy chuyến tới Singapore do khói mù

Máy bay của hãng Firefly trên đường băng tại sân bay Seletar của Singapore. Ảnh: CNA

Theo hãng thông tấn Malaysia Bernama ngày 13-10, đường bay bị ảnh hưởng nối sân bay Subang, gần thủ đô Kuala Lumpur, với sân bay Seletar của Singapore. Firefly đã hủy các chuyến trên tuyến này từ ngày 10-10 nhằm bảo đảm an toàn trong điều kiện khói mù.

Nhà chức trách Singapore cũng xác nhận 16 chuyến bay phải chuyển hướng khỏi Seletar từ ngày 5 đến 11-10 vì tầm nhìn hạn chế. Tuy nhiên, hai sân bay Seletar và Changi vẫn hoạt động.

Hành khách của Firefly được bố trí chuyển sang các chuyến Malaysia Airlines giữa sân bay quốc tế Kuala Lumpur và Changi, tùy số ghế còn trống. Những người không sử dụng phương án thay thế được hoàn tiền đầy đủ.

Khói bắt nguồn từ các đám cháy rừng và đất bùn tại Indonesia, tập trung ở Sumatra và phần lãnh thổ nước này trên đảo Borneo. Các đám cháy gia tăng từ tháng 7, trong điều kiện khô hạn kéo dài.

Đất than bùn chứa lớp xác thực vật tích tụ lâu năm, có thể cháy âm ỉ dưới mặt đất và liên tục phát khói, khiến việc dập lửa khó khăn. Indonesia đã triển khai lực lượng chữa cháy, thả nước từ trên không và gây mưa nhân tạo, song chưa kiểm soát hoàn toàn tình hình.

Reuters ngày 11-10 cho biết, khói từ các đám cháy đã gây khoảng 175.000 ca bệnh hô hấp tại Indonesia. Chính phủ nước này cảnh báo cháy có thể kéo dài đến tháng 11. Khói lan sang các nước láng giềng cũng khiến nhiều trường học phải đóng cửa và hoạt động hàng không bị gián đoạn.