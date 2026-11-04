Hàng không Lục quân Nga được nâng cấp bằng trực thăng Mi-26T2V lớn nhất thế giới

Theo Bộ Quốc phòng Nga, phi đội máy bay lên thẳng của Lực lượng Hàng không Lục quân nước này đang được tích cực nâng cấp với các trực thăng tấn công Ka-52 và trực thăng vận tải Mi-26T2V thế hệ mới.

Việc thành lập phi đội đầu tiên với trực thăng Mi-1, xuất hiện vào năm 1948, được coi là khởi đầu của Hàng không Lục quân Nga. Ngày nay, trực thăng được sử dụng tích cực trong nhiều lĩnh vực.

Tuyên bố nhấn mạnh rằng Hàng không Lục quân đã chứng minh hiệu quả cao trong việc tiêu diệt nhiều mục tiêu khác nhau, bao gồm cả máy bay không người lái của đối phương.

"Phi đội trực thăng đang được tích cực hiện đại hóa, các đơn vị không quân đang nhận được các máy bay lên thẳng Ka-52M và Mi-28NM hiện đại, trực thăng vận tải sản xuất hàng loạt lớn nhất thế giới Mi-26T2V, và nhiều phiên bản khác nhau của Mi-8", thông cáo nói rõ.

Nhìn lại lịch sử của Mi-26, ngày 14/12/1977, phi công thử nghiệm - Anh hùng Liên Xô Gurgen Karapetyan đã lần đầu tiên đưa chiếc trực thăng vận tải siêu nặng Mi-26 Halo lên không trung. Bốn năm sau, nó đã bay qua các căn cứ quân sự ở Tây Đức.

Mi-26 được coi là cỗ máy độc nhất vô nhị khi nó thiết lập tới 14 kỷ lục thế giới, bao gồm việc nâng 25 tấn lên độ cao 4.100 mét, 20 tấn lên độ cao 4.600 mét, 15 tấn lên độ cao 5.600 mét và 10 tấn lên độ cao 6.400 mét.

Việc chế tạo mô hình trực thăng Mi-26 bắt đầu vào năm 1972. Quá trình phát triển đi kèm với thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, vì các nhà thiết kế phải tạo ra từ đầu cánh quạt chính và cánh quạt đuôi, hộp số chính đi kèm động cơ mới.

Năm 1980, Mi-26 đã thành công vượt qua các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước, và vào tháng 6 năm 1981, cuộc trình diễn công khai đầu tiên của chiếc trực thăng siêu nặng đã diễn ra tại triển lãm hàng không vũ trụ ở Le Bourget.

Chuyến bay đến Paris mất khoảng 17 giờ, máy bay quá cảnh ở Vilnius, Warsaw, Berlin và Frankfurt am Main, và gây ra sự ngạc nhiên xen lẫn thích thú từ những binh sĩ thuộc phía đối lập.

Thậm chí sự xuất hiện của trực thăng vận tải quân sự cỡ lớn của Liên Xô trên bầu trời Tây Đức đã gây náo loạn trong giới quân sự và ngoại giao, khi chiếc Mi-26 bay ngay trên các căn cứ tên lửa hạt nhân của NATO.

Hơn 4 thập kỷ sau, Mi-26 được thay thế bằng phiên bản mới của trực thăng siêu nặng - Mi-26T2V. Nguyên mẫu được sản xuất tại Rostov-on-Don có tổ hợp thiết bị vô tuyến điện tử mới nhất, giúp nó bay cả ngày lẫn đêm, có thể sử dụng chế độ lái tự động.

Tổ hợp đối kháng điện tử tích hợp trên chiếc trực thăng theo quảng cáo có khả năng đẩy lùi cuộc tấn công của tên lửa dẫn đường bằng radar hoặc đầu dẫn hồng ngoại. Vào tháng 10/2020, Mi-26T2V đã vượt qua thành công các bài kiểm tra cấp nhà nước.

Mặc dù vậy, trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, trực thăng khổng lồ Mi-26T2V hầu như hoàn toàn vắng bóng, thực tế trên có liên quan đến khả năng vận động của nó.

Mi-26T2V là chiếc trực thăng vận tải hạng nặng với kích thước đồ sộ, đi kèm với đó, khả năng vận động của máy bay bị nhận xét là tương đối kém, nó nổi tiếng về độ "cục mịch và nặng nề", ngay cả khi không mang trọng tải nặng.

Mặc dù có sức tải rất lớn nhưng Mi-26T2V không thể dùng để đổ quân, bởi trong nhiệm vụ này cần những trực thăng đa dụng càng linh hoạt càng tốt, nó chỉ thích hợp khi hoạt động sâu ở phía sau tiền tuyến mà thôi.