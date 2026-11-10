Hàng không kích hoạt phương án ứng phó mưa lũ, trực chiến 24/24h

Rà soát hạ tầng, sẵn sàng lực lượng ứng phó mưa lũ

Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức trực 24/24h theo quy chế, thực hiện nghiêm Quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.

Các cảng hàng không được yêu cầu chủ động rà soát hạ tầng, hệ thống thoát nước và triển khai phương án ứng phó mưa lớn, ngập lụt... bảo đảm an toàn hoạt động khai thác (ảnh minh họa).

Theo đó, các đơn vị phải theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến mưa lũ; thường xuyên rà soát, cập nhật phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế tại từng cảng hàng không, sân bay.

Lực lượng, phương tiện, vật tư phục vụ công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn phải được chuẩn bị sẵn sàng để triển khai ngay khi có tình huống phát sinh.

Đáng chú ý, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu kiểm tra kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay, hệ thống thoát nước, hệ thống thông tin liên lạc và các công trình, hạng mục đang thi công.

Những hư hỏng, nguy cơ mất an toàn phải được phát hiện, xử lý kịp thời. Đồng thời, các đơn vị cần triển khai biện pháp phòng ngừa ngập úng, sạt lở, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, trang thiết bị và hoạt động khai thác.

Cùng với việc rà soát hạ tầng, các đơn vị phải chủ động cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác phù hợp với diễn biến thời tiết; duy trì thông tin liên lạc thông suốt và triển khai ngay phương án ứng phó khi xuất hiện tình huống bất thường.

Đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường bảo đảm chất lượng thông tin khí tượng.

Các cơ sở này phải liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật bản tin dự báo, cảnh báo; cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin quan trắc, dự báo và cảnh báo khí tượng tới người sử dụng.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, công tác điều hành, chỉ huy bay nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố phát sinh.

Hãng hàng không chủ động điều chỉnh lịch bay, bảo đảm an toàn

Đối với các hãng hàng không và cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tăng cường phối hợp, theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác hoặc thay đổi lịch bay phù hợp, bảo đảm an toàn hoạt động bay.

Các hãng hàng không và đơn vị liên quan phải cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không, căn cứ tình hình thực tế để triển khai biện pháp ứng phó cần thiết.

Mục tiêu là giảm thiểu tác động của thiên tai đến hoạt động khai thác, bảo đảm an toàn bay, bảo vệ người và tài sản của đơn vị.

Trong trường hợp phải điều chỉnh hoặc thay đổi lịch khai thác, các hãng hàng không cần chủ động thông báo kịp thời cho hành khách để phối hợp thực hiện.

Cục Hàng không Việt Nam cũng giao các Cảng vụ hàng không miền Bắc và miền Trung tăng cường giám sát việc triển khai các nội dung ứng phó tại những cảng hàng không thuộc phạm vi quản lý.

Các cảng vụ đồng thời phải duy trì liên lạc thông suốt với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn hàng không cùng các cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi trách nhiệm, bảo đảm công tác phối hợp, chỉ đạo và triển khai ứng phó được thực hiện kịp thời trong mọi tình huống.