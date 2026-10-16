Hàng không Italy gián đoạn do sự cố truyền dữ liệu

Theo ENAV, các dấu hiệu bất thường xuất hiện trong đêm 15/10 trên mạng lưới truyền dữ liệu phục vụ kiểm soát không lưu trên toàn lãnh thổ Italy. Tuy nhiên, công ty này loại trừ khả năng có hành vi phá hoại có chủ đích.

Từ 6h ngày 16/10, ENAV triển khai các biện pháp điều tiết lưu lượng bay nhằm bảo đảm an toàn khai thác ở mức cao nhất. Công ty cho biết các biện pháp này tạm thời hạn chế khả năng điều hành máy bay trong vùng trời Italy.

Trang web của các sân bay tại thủ đô Rome cảnh báo tình trạng chậm và hủy chuyến. Tại thành phố Milan, nhiều chuyến bay bị chậm từ 30 phút đến hơn 2 giờ, trong khi một số chuyến khác bị hủy.

ENAV đang tiếp tục điều tra nguyên nhân sự cố và khôi phục hệ thống về trạng thái hoạt động đầy đủ.