Hàng không Iran hủy nhiều chuyến bay do ảnh hưởng lệnh trừng phạt của Mỹ

Máy bay của hãng hàng không Iran Air. (Ảnh: IRNA/TTXVN phát)

Ngày 23/9, các hãng hàng không Iran đã buộc phải hủy một số chuyến bay quốc tế sau khi Mỹ siết chặt các lệnh trừng phạt đối với ngành hàng không Iran.

Một đại lý du lịch ở Tehran cho biết các chuyến bay đến Baghdad, Muscat, Qatar, Gruzia và Azerbaijan đều đã bị đình chỉ.

Trước đó, ngày 21/9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã công bố các biện pháp trừng phạt mới chống lại Iran. Ông Bessent cảnh báo sẽ "đóng cửa" các hãng hàng không Iran và trừng phạt bất kỳ ai làm ăn với họ.

Tuy nhiên, đại lý du lịch trên cho biết các tuyến bay đến nhiều điểm đến khác vẫn hoạt động, trong đó có Trung Quốc.

Theo dữ liệu theo dõi từ FlightRadar24, một chuyến bay từ Tehran của Mahan Air, một trong những hãng hàng không lớn nhất của Iran, đã hạ cánh xuống Quảng Châu (Trung Quốc).

Một chuyến bay đến Thượng Hải cũng dự kiến khởi hành ngày 23/9.

Trong khi đó, một số chuyến bay đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vẫn được lên lịch. Các chuyến bay đến Najaf ở Iraq và Dubai ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng được lên lịch.

Một chuyến bay của hãng Mahan từ Kabul (Afghanistan) cũng dự kiến sẽ đến Tehran trong ngày 23/9.

Theo trang web của sân bay quốc tế Tehran, các chuyến bay khác đến Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia vẫn có thể thực hiện được bằng các hãng hàng không nhỏ hơn của Iran, bao gồm cả Varesh.

Viễn cảnh đình chỉ các chuyến bay giữa Iran và Iraq đã làm dấy lên lo ngại từ một số đại lý du lịch Iraq.

Tại Najaf, nơi có một trong những thánh địa Hồi giáo Shia được tôn kính nhất, đại lý Haidar Shamaa cho biết "hầu hết các công ty du lịch trong thành phố đều phụ thuộc vào việc đặt vé máy bay" đến các sân bay của Iran./.