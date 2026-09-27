Hàng không gián đoạn, sở thú đóng cửa vì mưa lũ ở Thái Lan

Nhiều tuyến đường ở Bangkok (Thái Lan) ngập sâu ngày 26/9. Ảnh: Reuters.

Ngày 26/9, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surasak Pancharoenworakul yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương hỗ trợ du khách bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, đặc biệt là những người mắc kẹt, lỡ chuyến bay hoặc buộc phải kéo dài thời gian lưu trú ngoài kế hoạch.

Chỉ đạo được đưa ra ngay sau khi chính quyền Bangkok ban bố tình trạng thảm họa tại toàn bộ 50 quận, do mưa lớn kéo dài gần 48 giờ khiến nhiều khu vực ngập sâu, giao thông gián đoạn.

Sân bay, đường sắt hoạt động ra sao?

Tính đến ngày 27/9, tình hình tại thủ đô Thái Lan vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Nhiều tuyến đường tiếp tục ngập nước, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và du khách. Hoạt động du lịch cũng bị xáo trộn khi hành khách phải điều chỉnh lịch trình, trong khi một số tuyến vận tải và điểm tham quan tạm ngừng hoạt động vì thời tiết xấu.

Theo The Nation, sáng 27/9, đường Lat Phrao hướng về Bang Kapi vẫn ngập nước, đặc biệt tại khu vực gần siêu thị Big C. Các phương tiện nhỏ được khuyến cáo tránh lưu thông qua tuyến đường này. Trước đó, gần 300 mm mưa đã trút xuống Bangkok trong vòng 48 giờ kể từ ngày 24/9, khiến hệ thống kênh đào đầy nước, nhiều tuyến đường ngập sâu, nước tràn vào nhà dân và cửa hàng.

Tình trạng ngập lụt khiến nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị chia cắt cục bộ. Tại nút giao Lat Phrao, nước dâng khoảng 30-50 cm. Đường Vibhavadi Rangsit có nơi ngập gần 1 m, khiến phương tiện mắc kẹt, giao thông ùn ứ kéo dài nhiều giờ.

Ôtô mắc kẹt giữa con đường ngập sâu sau trận mưa lớn tại Bangkok, Thái Lan, ngày 26/9. Ảnh: Reuters.

Đối với hàng không, ngập lụt gây khó khăn cho du khách di chuyển đến hai sân bay quốc tế Suvarnabhumi và Don Mueang, dù cả hai vẫn duy trì hoạt động. Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT) cảnh báo thời tiết xấu có thể khiến các chuyến bay chậm giờ hoặc phải điều chỉnh lịch trình. Hành khách được khuyến cáo khởi hành sớm, tránh các tuyến đường ngập và dự phòng thêm 2-3 tiếng di chuyển để hạn chế nguy cơ lỡ chuyến.

Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan điều động lực lượng đến sân bay Suvarnabhumi, phối hợp với Cảnh sát Du lịch và các cơ sở lưu trú hỗ trợ hành khách mắc kẹt, lỡ chuyến hoặc phải kéo dài thời gian lưu trú. Trong giai đoạn 26-28/9, một số hãng hàng không, gồm Thai AirAsia, Nok Air, Thai Lion Air và Thai Vietjet, triển khai chính sách hỗ trợ đổi vé hoặc bảo lưu giá trị vé cho hành khách bị ảnh hưởng.

Không chỉ đường hàng không, hoạt động vận tải đường sắt cũng bị gián đoạn. Ngày 26/9, Đường sắt Quốc gia Thái Lan (SRT) thông báo điều chỉnh lịch trình các tuyến phía Bắc và phía Đông do nước lũ tràn lên đường ray.

Một số chuyến bị hủy, rút ngắn hành trình hoặc chuyển khách sang phương tiện đường bộ. Riêng tuyến phía Bắc, 9 chuyến tàu đường dài bị tạm ngừng từ ga xuất phát, ảnh hưởng đến các hành trình kết nối Bangkok với Chiang Mai và Den Chai. Việc chuyển khách bằng đường bộ vào ban đêm tiềm ẩn rủi ro khi nhiều tuyến đường vẫn ngập nước.

Mưa lũ không chỉ gây xáo trộn tại Bangkok mà còn ảnh hưởng nhiều địa phương trên khắp Thái Lan.

Theo Thai PBS, tính đến sáng 26/9, nước này ghi nhận ngập lụt tại 21 tỉnh, ảnh hưởng hơn 84.600 người thuộc khoảng 27.100 hộ gia đình. Trong giai đoạn 16-26/9, tổng cộng 36 tỉnh đã chịu tác động của thiên tai.

Người dân lội qua con đường ngập nước trong trận mưa lớn tại Bangkok, Thái Lan, ngày 26/9. Ảnh: Reuters.

Nhiều điểm du lịch đóng cửa

Tại các điểm đến nổi tiếng, Vườn quốc gia Khao Yai thông báo đóng cửa hai ngày 26-27/9 nhằm đảm bảo an toàn cho du khách. Mưa lớn kéo dài gây lũ quét tại nhiều khu vực, khiến một số tuyến đường trong vườn quốc gia không thể lưu thông. Nhà chức trách cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, đá rơi và cây đổ, đồng thời tạm đóng hai cổng kiểm soát Chao Por Khao Yai Shrine và Noen Hom trong thời gian này.

Tại thành phố biển Pattaya, tỉnh Chonburi, thời tiết xấu cũng khiến hoạt động du lịch đường thủy bị đình trệ. Theo The Nation, ngày 25/9, cơ quan hàng hải Pattaya ra lệnh cấm toàn bộ tàu thuyền rời bến do gió mạnh và biển động. Lệnh cấm áp dụng với cả tàu cá, tàu cao tốc và mô tô nước. Cờ đỏ cảnh báo được treo tại các khu vực ven biển nhằm thông báo điều kiện nguy hiểm đến người dân và du khách.

Cùng ngày, dịch vụ phà kết nối bến Koh Loi tại Si Racha với đảo Koh Si Chang phải tạm dừng hoạt động. Các tàu chở khách neo đậu tại bến do sóng lớn, khiến việc di chuyển ra đảo bị gián đoạn.

Người dân lội nước tìm đến siêu thị mua thực phẩm tại Bangkok. Ảnh: Reuters.

Thời tiết bất lợi cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh du lịch tại Pattaya. Một số cơ sở ven biển và dịch vụ ngoài khơi phải tạm đóng cửa, trong đó có NPE Pattaya Squid Fishing Café. Cơ sở này thông báo ngừng đón khách ngày 25/9, đồng thời cho phép những người đã đặt chỗ chuyển sang ngày khác mà không phát sinh phụ phí.

Cũng tại tỉnh Chonburi, hơn 200 hộ dân ở khu vực Nong Kham, Si Racha, được yêu cầu sơ tán khi nước lũ dâng gần 1 m. Nhà chức trách huy động lực lượng cứu hộ, ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi và người bệnh trong vùng ngập. Thiệt hại kinh tế do đợt mưa lũ đang được giới chuyên gia đánh giá.

Theo Matichon dẫn lời PGS.TS Aat Pisanwanich, giảng viên Khoa Kinh tế thuộc Đại học Rangsit, ước tính thiệt hại có thể lên tới bình quân 12,5 tỷ baht mỗi ngày nếu lũ lụt ảnh hưởng trên diện rộng. Đây là mức ước tính theo kịch bản, bao gồm tác động đến công nghiệp, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ, không chỉ riêng của ngành du lịch.