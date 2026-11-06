Hàng không châu Âu xáo trộn vì loạt cảnh báo đánh bom giả

Một chiếc Airbus A320 của hãng Aer Lingus tại căn cứ không quân quân sự Evreux sau khi chuyến bay từ Dublin, Ireland đến Rome, Italy phải chuyển hướng đến Pháp do có lời đe dọa đánh bom. Ảnh: Reuters.

Ngày 5/11, một chuyến bay của hãng Aer Lingus từ Dublin (Ireland) đến Rome (Italy) phải chuyển hướng, hạ cánh xuống vùng Normandy của Pháp để đề phòng rủi ro an ninh - theo CNN.

Cùng ngày, một máy bay của Finnair khởi hành từ Helsinki (Phần Lan) được hai tiêm kích Không quân Italy hộ tống đến sân bay quốc tế Rome Fiumicino sau khi nhận cảnh báo đánh bom. Cảnh sát Italy sau đó tiến hành kiểm tra máy bay.

Tại Bulgaria, truyền thông địa phương đưa tin ba máy bay phải hạ cánh ngoài kế hoạch sau các cảnh báo tương tự. Hai chuyến bay từ Copenhagen (Đan Mạch) và Madrid (Tây Ban Nha) hạ cánh an toàn xuống thủ đô Sofia, trong khi một chuyến bay từ London (Anh) được chuyển hướng đến thành phố Plovdiv, theo Reuters.

Một máy bay của hãng LOT (Ba Lan) khởi hành từ Warsaw cũng nhận được thông tin đáng ngờ và sau đó hạ cánh an toàn xuống Brussels (Bỉ).

Hành khách tại sân bay Fiumicino, gần Rome (Italy), ngày 5/11, sau khi máy bay Finnair từ Helsinki được tiêm kích Không quân Italy hộ tống hạ cánh an toàn vì cảnh báo đánh bom giả. Ảnh: Reuters.

Tại Cộng hòa Czech, cảnh sát cho biết bốn máy bay được chuyển hướng đến thủ đô Prague sau khi giới chức nhận cảnh báo về nguy cơ xuất hiện thiết bị nổ tự chế. Nhà chức trách phối hợp với sân bay Václav Havel triển khai các biện pháp an ninh và kiểm tra máy bay sau khi hạ cánh.

Dù đánh giá khả năng mối đe dọa là có thật ở mức thấp, cảnh sát Czech cho biết vẫn kích hoạt các biện pháp phòng ngừa để bảo đảm an toàn cho hành khách và hoạt động hàng không.

Sau quá trình kiểm tra, giới chức Czech và Italy xác nhận không tìm thấy chất nổ trên các máy bay bị ảnh hưởng bởi những cảnh báo an ninh. "Hoạt động tại sân bay đã kết thúc. Không có bom và tất cả mọi người đều an toàn", cảnh sát Czech thông báo. Sân bay Rome cũng xác nhận công tác kiểm tra an ninh tại đây đã hoàn tất mà không phát hiện bom.

Nhiều chuyến bay bị đe dọa từ ngày 4/11

Trước đó một ngày, ít nhất 7 chuyến bay tại châu Âu cũng nhận được cảnh báo đe dọa đánh bom, buộc một số máy bay chuyển hướng và khiến tiêm kích được điều động hộ tống.

Trong số này có hai chuyến bay khởi hành từ Anh, một từ sân bay Heathrow và một từ Manchester. Văn phòng Thủ tướng Anh đánh giá đây là những lời đe dọa giả mạo có chủ đích. Tất cả máy bay đều hạ cánh an toàn và không phát hiện chất nổ.

Tại Ba Lan, sân bay Modlin gần Warsaw từng phải tạm đóng cửa để kiểm tra một máy bay LOT từ Heathrow chuyển hướng đến đây thay vì hạ cánh tại sân bay Chopin. Sau khi nhận cảnh báo, nhà chức trách đóng cửa sân bay để kiểm tra chiếc Boeing 737 Max.

“Các hành khách đã được sơ tán và máy bay được kiểm tra an ninh. Không phát hiện vật thể khả nghi nào”, người phát ngôn Adam Szablowski nói với Guardian. Sân bay sau đó mở cửa trở lại và hoạt động bình thường.

Trong số 7 máy bay bị đe dọa ngày 4/1, có 4 chiếc thuộc hãng Ryanair. Ảnh: Reuters.

Một chuyến bay của Scandinavian Airlines (SAS) từ Copenhagen đến Warsaw cũng nhận cảnh báo đe dọa. Máy bay hạ cánh tại sân bay Chopin và được kiểm tra an ninh. Không phát hiện thiết bị nổ, dù một phần sân bay phải tạm thời đóng cửa.

Tại Tây Ban Nha, một máy bay Ryanair từ Manchester được các lực lượng ứng phó khẩn cấp chờ sẵn khi hạ cánh xuống thành phố Murcia. Giới chức xác nhận không tìm thấy chất nổ.

Ở Italy, hai chuyến bay Ryanair từ Lisbon và Dublin phải kiểm tra an ninh tại sân bay Fiumicino ở Rome sau khi nhận cảnh báo. Riêng máy bay từ Dublin được tiêm kích Không quân Italy hộ tống đến khi hạ cánh.

Bulgaria cũng ghi nhận cảnh báo nhắm vào một chuyến bay Wizz Air từ Bergamo và một chuyến Ryanair từ Dublin đến Sofia. Cả hai máy bay, mỗi chiếc chở khoảng 180 hành khách, đều hạ cánh an toàn và không phát hiện thiết bị nổ, Reuters cho biết.

Nhà chức trách tăng cường phối hợp

Theo các nguồn tin được truyền thông Anh dẫn lại, giới chức đánh giá những cảnh báo ngày 4/11 ở mức độ thấp, không đáng tin cậy. Tuy nhiên, số lượng đe dọa xuất hiện trong cùng một ngày vẫn được xem là bất thường, gây gián đoạn hoạt động hàng không và buộc nhiều nước mở điều tra.

Cảnh sát London cho biết đơn vị phụ trách an ninh hàng không đang theo dõi tình hình. Các cuộc kiểm tra đối với những cảnh báo gửi đến máy bay sau khi cất cánh chưa phát hiện dấu hiệu bất thường hay bằng chứng về hoạt động khủng bố.