Hàng hóa “tìm đường” vào hệ thống bán lẻ hiện đại

Các sản phẩm của Picfood được trưng bày và giới thiệu tại hội nghị kết nối cung - cầu, đưa hàng Thanh Hóa vào kênh phân phối hiện đại do Sở Công Thương tổ chức.

Với Công ty CP Thực phẩm Phú Gia - VNX (Picfood), việc tiếp cận hệ thống bán lẻ hiện đại được xác định là hướng đi quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường. Chị Trần Huyền Trang, giám đốc công ty cho biết, sản phẩm của DN hiện được phân phối qua một số siêu thị mini, cửa hàng thực phẩm sạch trên địa bàn tỉnh; đồng thời cung ứng cho trường học, bếp ăn công nghiệp, nhà hàng, khách sạn, cửa hàng thức ăn nhanh và cơ sở sản xuất thực phẩm.

Lợi thế của Picfood là tham gia chuỗi liên kết 5F của Phú Gia Group, giúp kết nối các khâu từ nguyên liệu đến sản xuất và phân phối, qua đó kiểm soát chất lượng, nguồn gốc sản phẩm. Tuy nhiên, để vào các hệ thống bán lẻ lớn, DN vẫn cần chuẩn hóa chất lượng, bảo đảm nguồn cung ổn định và đáp ứng yêu cầu hồ sơ của từng đối tác.

Thực tế, yêu cầu của nhà bán lẻ không chỉ là chất lượng, an toàn thực phẩm mà còn bao gồm truy xuất nguồn gốc theo lô, nhãn mác, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản và hồ sơ liên quan. Đối với sản phẩm tươi sống, việc kiểm soát chất lượng phải xuyên suốt từ nguồn cung đến giao nhận. Với Picfood, thách thức là bảo đảm chất lượng, nguồn gốc minh bạch, nguồn cung ổn định nhưng vẫn kiểm soát giá thành. Bên cạnh chi phí sản xuất, DN còn phải tính đến bảo quản, vận chuyển và hỗ trợ thương mại để việc mở rộng điểm bán thực sự mang lại hiệu quả bền vững.

Để phát triển thị trường, Picfood tiếp tục chủ động tham gia các chương trình kết nối cung - cầu, hội nghị DN, làm việc trực tiếp với nhà bán lẻ để giới thiệu sản phẩm, gửi mẫu và thống nhất các điều kiện hợp tác. Tận dụng chuỗi liên kết của Phú Gia Group, DN hướng tới đưa các sản phẩm thịt, thực phẩm chế biến, trứng, rau, quả vào hệ thống siêu thị lớn trong và ngoài tỉnh.

Không chỉ DN thực phẩm, các cơ sở sản xuất sản phẩm đông y cũng đang tìm cách mở rộng thị trường thông qua hệ thống bán lẻ hiện đại. Chị Nguyễn Thị Lan Anh, Giám đốc Công ty TNHH Đông y Quang Anh, cho biết: DN hiện tiếp cận khách hàng qua nhiều kênh như tiktok, fanpage, website; đồng thời cung cấp sản phẩm cho một số đơn vị làm quà tặng tại các tỉnh ngoài. Khách hàng quay lại mua lẻ cũng là một kênh tiêu thụ của công ty. Để đưa sản phẩm ra thị trường, DN đã phải chuẩn bị nguồn nguyên liệu, hoàn thiện sản phẩm, gửi mẫu kiểm nghiệm tại các đơn vị đủ điều kiện được cơ quan Nhà nước công nhận, sau đó thực hiện công bố chất lượng theo quy định. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất khi tiếp cận hệ thống siêu thị hiện nay là độ nhận diện thương hiệu còn hạn chế. Nguồn lực tài chính dành cho quảng cáo chưa đáp ứng yêu cầu, khiến DN gặp khó trong việc mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

Trước thực tế đó, công ty đang từng bước hoàn thiện mẫu mã, đa dạng quy cách đóng gói với các gói nhỏ tiện sử dụng và nhiều kích cỡ khác nhau, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Trong thời gian tới, DN mong muốn đưa sản phẩm vào các siêu thị trên địa bàn tỉnh để nâng cao độ nhận diện thương hiệu, giúp người dân biết đến nhiều hơn những sản phẩm được sản xuất tại địa phương. Chị Lan Anh cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự đồng hành từ cơ quan quản lý, đơn vị xúc tiến thương mại và các nhà bán lẻ, qua đó tạo thêm cơ hội để sản phẩm đông y của DN Thanh Hóa hiện diện trong hệ thống phân phối hiện đại ngay trên quê hương mình.

Ở góc độ phân phối, ông Đỗ Văn Quân, Giám đốc khu vực miền Trung hệ thống siêu thị The City, cho rằng, để đưa hàng hóa vào hệ thống bán lẻ hiện đại, doanh nghiệp cần bảo đảm chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, hồ sơ pháp lý và khả năng cung ứng ổn định. Bên cạnh đó, bao bì, nhãn mác phải rõ ràng, giá bán phù hợp và sản phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Một số DN địa phương có sản phẩm tốt nhưng còn hạn chế về nhận diện thương hiệu, quy cách đóng gói và năng lực cung ứng. Vì vậy, DN cần tập trung hoàn thiện sản phẩm, chủ động tìm hiểu tiêu chí của từng hệ thống bán lẻ, đồng thời phối hợp quảng bá, theo dõi sức tiêu thụ để nâng cao khả năng cạnh tranh và duy trì đầu ra bền vững.

Thực tế cho thấy, các hội nghị kết nối cung - cầu, hoạt động xúc tiến thương mại do Sở Công Thương tổ chức đã tạo cơ hội để DN Thanh Hóa giới thiệu sản phẩm, tiếp cận nhà phân phối và mở rộng thị trường. Tuy nhiên, để đứng vững trong hệ thống bán lẻ hiện đại, DN cần chủ động nâng cao chất lượng, hoàn thiện tiêu chuẩn, bảo đảm nguồn cung ổn định, từng bước xây dựng chỗ đứng và sức cạnh tranh lâu dài cho hàng hóa địa phương.