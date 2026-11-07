Hàng hóa thế giới tuần qua: Dầu giảm sâu, vàng tăng, nông sản chịu sức ép

Dầu giảm hơn 12%, khí tự nhiên tăng

Dầu Brent giao tháng 1/2027 chốt phiên 6/11 ở mức 98,32 USD/thùng, giảm khoảng 13,3% so với cuối tuần trước. Dầu WTI giao tháng 12/2026 đóng cửa ở mức 90,83 USD/thùng, giảm gần 13%. Cả hai hợp đồng nhích lên trong phiên cuối tuần sau nhiều phiên giảm mạnh.

Tàu chở dầu trên biển. Ảnh: The National/Reuters.

Đà giảm phản ánh kỳ vọng nguồn cung được cải thiện và dấu hiệu thị trường dư cung. Lo ngại gián đoạn vận chuyển dầu tại Trung Đông vẫn hiện hữu, góp phần hạn chế mức giảm trong phiên cuối tuần.

Ở chiều ngược lại, hợp đồng khí tự nhiên giao tháng 12 tại Mỹ chốt tuần ở mức 2,998 USD/MMBtu, tăng 3,5%.

Vàng và bạc tăng, đồng giảm gần 3%

Vàng COMEX tăng 4,6% trong tuần, lên 4.064,50 USD/ounce, chấm dứt chuỗi ba tuần giảm. Bạc tăng 5,5%, lên 51,803 USD/ounce. Cả hai kim loại giảm trong phiên 6/11 sau khi dữ liệu việc làm Mỹ cao hơn dự báo hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu. wsj.com

Giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) giảm khoảng 2,9% trong tuần, xuống quanh 13.768 USD/tấn. Nỗi lo về triển vọng đầu tư hạ tầng trí tuệ nhân tạo gây sức ép lên kỳ vọng nhu cầu đồng. www.lme.com

Quặng sắt diễn biến khác chiều với đồng. Hợp đồng tương lai quặng sắt trên Sàn giao dịch Singapore tăng 3,6% trong tuần, lên 93,50 USD/tấn. Tuy nhiên, lượng tồn kho tại 35 cảng của Trung Quốc tăng thêm 1,08 triệu tấn, trong khi sản lượng gang nóng suy yếu.

Ngũ cốc giảm dù ngô và đậu tương tăng trong phiên cuối

Tính chung tuần, hợp đồng ngô giao tháng 12 giảm 1,4%, lúa mì giao tháng 12 giảm 2% và đậu tương giao tháng 1/2027 giảm 2,3%. Trong phiên cuối tuần, ngô và đậu tương tăng nhẹ, còn lúa mì giảm.

Nhà giao dịch theo dõi giá các hợp đồng nông sản tại sàn Chicago Board of Trade. Ảnh: Agrolatam.

Kỳ vọng nguồn cung toàn cầu dồi dào hạn chế đà phục hồi của ngô và đậu tương. Nhà giao dịch cũng chờ báo cáo cung cầu nông sản tháng 11 của Bộ Nông nghiệp Mỹ, dự kiến công bố ngày 10/11.

Thị trường chăn nuôi Mỹ cũng chịu áp lực bán. Hợp đồng bò sống giao tháng 12 giảm 3,60 USD/cwt trong phiên 6/11; hợp đồng heo nạc giao tháng 12 giảm 1,57 USD/cwt và lập mức thấp mới của hợp đồng.

Cà phê, cacao và đường cùng đi xuống

Trong nhóm nguyên liệu mềm, hợp đồng cà phê Arabica giao tháng 12 giảm từ 292,10 cent xuống 280,15 cent/pound trong các phiên 2-6/11, tương đương khoảng 4,1%. Hợp đồng cacao giao tháng 12 giảm từ 5.435 USD xuống 5.155 USD/tấn, khoảng 5,2%.

Đường thô kỳ hạn số 11 giảm từ 19,06 cent xuống 18,24 cent/pound, tương đương khoảng 4,3%.

Ở dữ liệu theo tháng, Chỉ số giá lương thực của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) giảm 1,2% trong tháng 10 so với tháng trước, còn 133,9 điểm, nhưng vẫn cao hơn 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số ngũ cốc giảm 4,5%, trong khi chỉ số đường tăng 6,6%, lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2024.

* Các mức giá và tỷ lệ biến động trong bài được tính theo hợp đồng tương lai của từng mặt hàng. Chỉ số FAO phản ánh biến động giá lương thực quốc tế trong tháng 10, không phải biến động riêng của tuần 2-6/11.