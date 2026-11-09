Hàng hóa Tết: Chủ động nguồn cung, ngăn đầu cơ, ổn định giá cả

Ngày 30-10-2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-BCT về bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp chủ động dự trữ hàng hóa thiết yếu, bảo đảm nguồn cung thông suốt. Ảnh: Phương Vi

Theo đó, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố được yêu cầu theo dõi sát cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu, khí đốt; xây dựng phương án dự trữ hàng hóa phù hợp với nhu cầu từng địa bàn, không để xảy ra thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá bất hợp lý.

Các địa phương cần huy động doanh nghiệp, siêu thị, chợ đầu mối và cửa hàng tiện lợi tham gia chương trình bình ổn thị trường; đẩy mạnh kết nối cung cầu, khuyến mại và đưa hàng Việt về khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu doanh nghiệp sản xuất chủ động nguyên liệu, duy trì sản lượng, tiết giảm chi phí và bảo đảm chất lượng hàng hóa. Các đơn vị phân phối cần chuẩn bị lượng hàng phù hợp, mở rộng mạng lưới cung ứng. Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải bảo đảm nguồn cung, thực hiện nghiêm quy định về dự trữ lưu thông; ngành điện xây dựng phương án cung ứng ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Song song với bảo đảm nguồn hàng, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với các địa phương theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả, kịp thời tham mưu giải pháp điều hành.

Lực lượng Quản lý thị trường tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, vi phạm quy định về niêm yết giá và tăng giá bất hợp lý. Các nhóm hàng thiết yếu, hàng tiêu dùng có nhu cầu cao dịp Tết như thực phẩm, bánh kẹo, đường, hoa quả, gia súc, gia cầm, quần áo, hàng điện tử và nước giải khát thuộc diện cần chú trọng kiểm tra.

Hoạt động kinh doanh trên thương mại điện tử cũng được tăng cường giám sát nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, đo lường và kinh doanh xăng dầu phải được thực hiện nghiêm.

Bên cạnh đó, các địa phương cần bảo đảm vận chuyển, lưu thông hàng hóa thông suốt từ nơi sản xuất đến thị trường tiêu thụ; công khai thông tin về cung cầu, giá cả và các điểm bán hàng bình ổn để người dân chủ động mua sắm.

Bộ Công Thương đồng thời khuyến khích tiêu thụ hàng sản xuất trong nước thông qua các chương trình kết nối cung cầu, “Sức sống hàng Việt”, phát triển sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng kênh phân phối trên nền tảng số.