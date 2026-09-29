Hàng hóa qua cảng tăng mạnh, hàng nội địa bứt tốc hơn 28%

Hơn 944 triệu tấn hàng hóa thông qua hệ thống cảng

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng, gồm cảng biển và cảng, bến thủy nội địa, ước đạt hơn 944,184 triệu tấn, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025.

Sản lượng hàng hoá qua hệ thống cảng biển và cảng thuỷ nội địa trong 9 tháng đầu năm tăng trưởng tích cực (Ảnh minh hoạ).

Theo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, trong tổng sản lượng trên, hàng hóa nội địa ghi nhận mức tăng mạnh nhất, hơn 28%, ước đạt trên 526 triệu tấn. Sản lượng hàng xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt tăng khoảng 6% và 9%, tương ứng hơn 168 triệu tấn và 243 triệu tấn.

Đáng chú ý, sản lượng hàng hóa container qua hệ thống cảng trong 9 tháng đầu năm ước đạt 27,536 triệu TEUs, tăng khoảng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến nay, đội tàu biển Việt Nam có tổng số 1.269 tàu, với tổng trọng tải khoảng 8,7 triệu DWT. Trong đó, đội tàu vận tải biển Việt Nam gồm 791 tàu, tổng trọng tải khoảng 7,5 triệu DWT.

Theo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, thời gian qua, cơ quan này đã chỉ đạo các Cảng vụ hàng hải, đường thủy và doanh nghiệp cảng biển đẩy mạnh tốc độ giải phóng hàng hóa tại cảng, giảm thiểu thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tàu, thuyền và hàng hóa thông qua cảng biển.

Đến nay, lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa có 147 thủ tục hành chính. 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa của Cơ quan Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Xây dựng.

Cùng với đó, cơ quan quản lý chuyên ngành đã rà soát các thủ tục hành chính, đề xuất phương án phân cấp thẩm quyền giải quyết cho chính quyền địa phương; đồng thời xây dựng, đề xuất phương án cắt giảm các điều kiện kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa.

Tổng số điều kiện kinh doanh dự kiến cắt giảm trong thời gian tới là 45/58 điều kiện, tương ứng tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa 77,6%.

Tăng giám sát giá dịch vụ cảng biển, cước container

Bên cạnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trong bối cảnh giá cước vận tải biển có nhiều biến động, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai, niêm yết giá dịch vụ tại cảng biển và giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển, góp phần bảo đảm tính minh bạch.

Theo thống kê của Trung tâm nghiên cứu hàng hải độc lập Drewry, giá cước vận tải biển thời gian qua biến động mạnh nhưng có xu hướng tăng do tác động của các yếu tố địa chính trị, hạ tầng hàng hải và thương mại toàn cầu.

Hiện giá dịch vụ vận tải container quốc tế đã giảm nhẹ so với thời điểm cao điểm khi giá nhiên liệu tăng, nhưng vẫn cao hơn khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, Chỉ số vận chuyển container nội Á của Drewry cho thấy giá cước trên các tuyến hàng hải nội Á đã tăng 6% trong tuần này, lên 1.491 USD/container 40 feet. Riêng giá cước giao ngay từ Trung Quốc đến Đông Nam Á tăng mạnh, đạt mức cao kỷ lục trên một số tuyến đường.

Drewry dự báo thị trường vận tải container trên các tuyến Đông - Tây thời gian tới vẫn còn nhiều bất ổn khi các hãng vận tải phải cân đối năng lực vận chuyển với nhu cầu không đồng đều. Cùng với đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục là mối lo ngại đối với hoạt động vận tải biển toàn cầu.