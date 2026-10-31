Hàng hóa qua cảng biển Hải Phòng tăng hơn 12%

Tàu cập cảng làm hàng tại bến cảng thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng. Ảnh: TTXVN phát

Con số này thể hiện rõ sự phục hồi tích cực của các hoạt động xuất nhập khẩu và giao thương hàng hải. Đáng chú ý, năng lực tiếp nhận, giải phóng tàu tại các bến cảng trọng điểm không ngừng được cải thiện nhờ việc tối ưu hóa quy trình dịch vụ và ứng dụng công nghệ trong quản lý hạ tầng kho bãi. Dòng hàng luân chuyển ổn định qua cửa ngõ biển miền Bắc bảo đảm tiến độ khai thác của các doanh nghiệp cảng, đồng thời phản ánh sức hút của Hải Phòng đối với các tuyến hành trình quốc tế lớn.

Là đơn vị chủ lực trong hệ thống cảng biển khu vực, Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc duy trì nhịp độ khai thác và thúc đẩy đà tăng trưởng chung. Theo ông Lê Hồng Quân, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng, để nâng cao sản lượng và tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường logistics đòi hỏi ngày càng cao về tốc độ lẫn chất lượng dịch vụ, hiện tại, đơn vị tập trung hiện đại hóa hệ thống quản lý, điều hành khai thác; số hóa quy trình giao nhận thông qua ePort, Smart Gate; đồng thời ứng dụng công nghệ trong quản lý cầu bến, bãi container và điều phối thiết bị.

Đối với bến số 3, 4 tại Lạch Huyện (Cảng HTIT), việc triển khai hệ thống quản lý khai thác container hiện đại được Công ty thực hiện đồng bộ với hạ tầng, thiết bị, quy trình và nguồn nhân lực, hướng tới mô hình cảng thông minh theo tiêu chuẩn quốc tế.

Với Cảng Container Quốc Tế Tân Cảng Hải Phòng (TC - HICT) đang quản lý, khai thác bến số 1 và bến số 2 thuộc khu bến cảng Lạch Huyện. Cảng nước sâu này có khả năng tiếp nhận tàu với trọng tải lên tới 14.000 TEUs, khai thác các tuyến dịch vụ Nội Á và xuyên Thái Bình Dương với quy trình vận hành hiện đại giúp giảm đáng kể thời gian, chi phí và tối ưu hiệu quả logistics. Đặc biệt, ngày 15/10/2026, TC - HICT đã đón thành công tàu ONE FANTASTIC thuộc hãng tàu ONE (Ocean Network Express) - tàu container có trọng tải lớn nhất từng cập cảng kể từ khi TC-HICT đi vào hoạt động. Sự kiện tiếp tục khẳng định năng lực tiếp nhận tàu trọng tải lớn của cảng nước sâu đầu tiên tại khu vực miền Bắc Việt Nam.

Cùng với nỗ lực từ phía các doanh nghiệp khai thác cảng, công tác quản lý nhà nước chuyên ngành cũng được triển khai đồng bộ. Theo ông Bùi Nguyên Khôi, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, chỉ tính riêng trong tháng 9/2026, số lượng tàu Việt Nam và nước ngoài vào, rời khu vực cảng biển Hải Phòng đạt 3.504 lượt. Trật tự an toàn giao thông hàng hải tại khu vực tiếp tục được duy trì ổn định nhờ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật luôn được quan tâm, nâng cao ý thức chấp hành của các bên tham gia. Đáng chú ý, sự phối hợp chặt chẽ giữa Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và đơn vị liên quan, kết hợp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đã góp phần tháo gỡ kịp thời khó khăn cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển hàng hải trong toàn khu vực.

Để hiện thực hóa mục tiêu cán mốc kế hoạch năm 2026 trước thời hạn, hệ thống cảng biển Hải Phòng đang tập trung dồn lực cho các giải pháp trọng tâm trong hai tháng cao điểm cuối năm. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là linh hoạt điều tiết luồng hàng hải thông suốt, an toàn, giải phóng nhanh các tàu container tải trọng lớn. Sự phối hợp giữa Cảng vụ Hàng hải, Hải quan và các lực lượng chức năng chuyên ngành tiếp tục được siết chặt nhằm rút ngắn tối đa thời gian làm thủ tục thông quan, giảm thiểu tình trạng ùn tắc cục bộ tại các điểm nghẽn hạ tầng giao thông kết nối bến cảng với hệ thống quốc lộ, cao tốc.